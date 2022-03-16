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Vali Karadeniz, CİMER eğitim ve bilgilendirme toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı Vali Karadeniz’in katılımıyla gerçekleştirildi.

MANİSA 16.03.2022, 15:29
Vali Karadeniz, CİMER eğitim ve bilgilendirme toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı Vali Karadeniz’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın katkılarıyla Manisa Valiliği organizasyonunda kaymakamlıklar, belediye başkanlıkları ve kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele yönelik gerçekleştirilen CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Programı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum kuruluşlarının yetkilileri ve CİMER sorumluları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nagihan Eroğlu, CİMER’in vatandaşların talep ve şikâyetlerini telefon, internet ve mektup yoluyla kolaylıkla ulaştırabildikleri ve vatandaşa çözüm olma noktasında verimli çalışan bir sistem olduğunu, CİMER’den yapılan başvurularla bazen büyük sorunların kolaylıkla çözümlendiğini bazen de yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara destek olunabildiğini söyleyerek, toplantı için Manisa’ya gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yetkililerine teşekkür etti.

‘İnsan ilişkilerini iyi yönetmeliyiz’

Vali Yaşar Karadeniz de yaptığı konuşmada, “Hangi kurumda olursak olalım, hangi kamu hizmeti ile ilgili çalışırsak çalışalım aslında yaptığımız işleri 5 ana başlık altında toplayabiliriz. 1’incisi çalıştığımız kurumun görevli olduğu bir hizmet alanı vardır. O hizmet alanı ile ilgili işleri yürütüyoruzdur. 2’ncisi o kurumda çalışan personel ile ilgili yani insan kaynakları yönetimi söz konusudur ve onlar ile ilgili işleri yürütüyoruzdur. 3’üncüsü hizmetleri yürütmemize kaynak olan bütçemizi yönetiyoruzdur. 4’üncüsü Allah’ın bu dünyada herkese eşit olarak dağıttığı tek şeyi yani zamanımızı iyi yönetiyoruzdur ama 5’incisi var ki o bana göre diğer 4’ünün toplamı kadar önemli insan ilişkilerini yönetiyoruzdur. Biz 4’ünde ne kadar başarılı olursak olalım eğer bu 5’incisini iyi yönetemiyorsak onu iyi sürdüremiyorsak o yaptıklarımız boşa gider, gözle görülmez veya bizler yapmak istediğimiz şeyleri gerçek amacına, sonucuna ulaştıramamış olabiliriz. Onun için yaptığımız işlerde insan ilişkilerini hiçbir şekilde bir tarafa atmamamız lazım mutlaka onu da ürettiğimiz veya yürüttüğümüz 5 ana başlık içerisinde mutlaka ele almamız ve değerlendirmemiz gerekiyor. Bu konu ile ilgili zaman zaman hem CİMER’den hem de diğer kurumlardan gelen müracaat ve şikâyetlere baktığımızda yüzde 90’dan fazlasının aslında kamu kurumunun yapması gereken işi yapmış orada çalışan personelimizin yapması gereken işi yapmış ama insan ilişkileri ile ilgili halkla ilişkiler boyutunu es geçmiş özellikle olduğunu görüyoruz. Sorun nedir diye baktığımızda, ilk gelindiğinde bir hoş geldiniz denilmemesi veya ilk karşılaşmada vatandaş geldiğinde o sıcak ilişkinin kurulamamasında. Bu her şeyden önce vatandaş ile hizmet veren kurum arasındaki güven köprüsünün kurulamamasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla orada verilmesi gereken tüm hizmet dört dörtlük verilmesine rağmen hizmet alan acaba benden bir şey gizlediler mi, bir şey atladılar mı, bir şeyi eksik bıraktılar mı kuşkusunu yaratabiliyor ve bu bazen şikâyete kadar dönüşebiliyor” dedi.

"Müracaatları iyi değerlendirmeli ve takip etmeliyiz"

Şikâyetler kadar müracaatlarında önemli olduğunu söyleyen Vali Karadeniz, “Bazen vatandaşımız son derece kendisini çaresiz hissedebiliyor ve bir elin ona mutlaka yardım etmesini, destek olmasını istiyor. Birde önemli olan nokta şu ki müracaatlarda ve şikâyetlerde bunları rutin iş gibi görmememiz lazım her müracaat ve şikâyeti kendi içinde değerlendirip yasal olarak yapılması gereken neyse yapılıncaya kadar peşini bırakmamak gerekiyor. Bizler ancak bu şekilde görevlerimizi tam olarak yapmış oluruz. Başvurularda süre çok önemli elbette ki mutlaka ve mutlaka hem Dilekçe Kanununda hem de Bilgi Edinme Kanununda yer alan sürelere mutlaka uyalım. Burada yapılacak toplantının ilimize ve sizlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, bu eğitimi vermek üzere ilimize gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığın değerli personeline de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programda konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı CİMER Genel Koordinatörü Filiz Ulusoy ve CİMER yetkilileri tarafından Manisa’da yapılan CİMER başvuruları, cevaplandırmalarına ilişkin genel bilgilendirmeler yapılarak, ’Dilekçe Kanunu’, ’Bilgi Edinme Kanunu’ ve CİMER sisteminin kullanımına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı, katılımcıların soruları ve yapılan işlemlere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi.

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