Vali Karadeniz Alaşehir’de yatırımları inceledi, vatandaşla buluştu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Alaşehir ilçesini ziyaret etti. İlçede Gazi Cemil Çopur ve ailesine ziyarette bulunan Vali Karadeniz daha sonra S.S. Kemaliye Mahallesi Sulama Kooperatifi, Şehit Astsubay Osman Ersoy İlkokulu ve Ortaokulu, Kemaliye Aile Sağlığı Merkezi ve Kemaliye Jandarma Karakolu’nu ziyaret ederek, Kemaliye Sulama Göleti inşaatında incelemelerde bulundu.

Alaşehir’de Kaymakam Faruk Güngör, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve vatandaşlar tarafından Kemaliye Yörük Türkmen Efeler Derneğince düzenlenen halk oyunu gösterisiyle karşılanan Vali Karadeniz, ilk olarak S.S. Kemaliye Mahallesi Sulama Kooperatifini ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Ahmet Kuzkun ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Karadeniz, kooperatifin personel durumu, sulama kapasitesi ve sulanan alanlara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Vali Karadeniz, Alaşehir ilçesinde Kemaliye Şehit Astsubay Osman Ersoy İlkokulu ve Ortaokulunu, Kemaliye Aile Sağlığı Merkezi ve Kemaliye Jandarma Karakolu’nu ziyaret etti. İlk olarak Kemaliye Şehit Astsubay Osman Ersoy İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret eden Vali Karadeniz öğrencilerle; dersleri, sosyal faaliyetleri, geleceğe ve yapmak istedikleri mesleklere ilişkin sohbet ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Okulda görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Karadeniz, öğretmenlerin istek ve taleplerini dinledi.

Daha sonra Kemaliye Aile Sağlığı Merkezini ziyaret eden Vali Karadeniz, merkezde görev yapan personelle sohbet ederek verilen hizmetler ve vatandaş yoğunluğuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vali Karadeniz okul ve aile sağlığı merkezini ziyareti sonrası İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Kaymakam Faruk Güngör ve yetkililerle birlikte Kemaliye Jandarma Karakolu’na ziyarette bulunarak asayiş ve diğer faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Vali Karadeniz, DSİ Bölge Müdürlüğünce yapımı devam eden Manisa-Alaşehir Kemaliye Sulama Göleti’nde incelemelerde bulundu. Aktif göl hacmi 544. bin metreküp olan göl alanında membran üzeri koruyucu beton kaplanma çalışmalarının son durumu hakkında bilgi yetkililerden bilgi aldı.

Vali Karadeniz’den Gazi ailesine ziyaret

Alaşehir İlçesi Kemaliye Mahallesi’nde yaşayan Muharip Gazi Cemil Çopur ve ailesine de ziyarette bulunan Vali Yaşar Karadeniz, huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıklarına borçlu olduğumuzu ifade etti. Muharip Gazi Cemil Çopur ile sohbet eden ve anılarını dinleyen Vali Karadeniz, devletin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, Gazimiz ve ailesine sağlıklı bir ömür dileklerini iletti.

Alaşehir ilçesini ziyaretinde Vali Yaşar Karadeniz’e İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Kaymakam A. Faruk Güngör, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü M. Feridun Gülgeç, İl Müftüsü Dr. H. Hüseyin Güller, DSİ 22. Şube Müdürü Gazi Mutluoğlu ve ilgililer eşlik etti.