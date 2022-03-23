Vali Karadeniz Alaşehir’de Şehit Osman Ersoy Kütüphanesini açtı

Manisa’nın Alaşehir İlçe Fen Lisesi bünyesinde kurulan Şehit Osman Ersoy Kütüphanesi Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in katılımıyla açıldı.

Tunceli’de 1995 yılında PKK’lı teröristlerce şehit edilen Piyade Astsubay Çavuş Osman Ersoy’un adı memleketi Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki Fen Lisesi kütüphanesinde yaşatıldı. Alaşehir Devlet Hastanesi’nde çalışan gönüllü koordinatör hemşire Duygu Yavaş’ın girişimleri ve gönüllü bağışçılar tarafından toplanan 4 bin 100 adet kitap da Şehit Osman Ersoy adına açılan kütüphanede yer aldı. Kütüphanenin açılışı Vali Yaşar Karadeniz, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve şehit babası Ahmet Ersoy, annesi Fatma Ersoy ile kardeşi Osman Ersoy’un katılımıyla açıldı.

Kütüphanenin açılış töreninde konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Biz millet olarak, ayakta kalmamızı sağlayan şehitlerimize vefa duygusunu mutlaka yaşatmalıyız ki özellikle Ukrayna’da yaşanan kriz şunu göstermiştir. Bu coğrafyada bizim güçsüz, zayıf olmak gibi bir tercihimiz yok. Öyle bir şansımız yok. Güçlü olmak için elbette bilimin yolundan gideceğiz, teknolojiyi takip edeceğiz. Kendimiz teknoloji üreteceğiz. Ama bu ülkeyi bize emanet eden Türk şehitlerimize, gazilerimize de minnet duygumuz ve vefa borcumuzu hiçbir zaman için unutmayacağız. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bu kütüphanede gençlerimiz okuyacakları kitaplarla da inanıyorum ki geleceğin bilim insanları geleceğin yöneticileri geleceğin politikacıları olacaklardır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum kütüphanemiz hayırlı olsun" dedi.

Kütüphane açılışı sonrası Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Alaşehir’de vefat eden şehit Er Efkan Gey’in babası Nadir Gey’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Karadeniz ayrıca Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kıymık, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan ve Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür’ü makamlarında ziyaret etti.