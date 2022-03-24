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Vali Karadeniz, Alaşehir’de borsa ve oda başkanları ile buluştu

İlçe ziyaretleri kapsamında Alaşehir’e giden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Alaşehir’de borsa ve odaları ziyaret etti, iş insanı Ali Uçak’a taziye ziyaretinde bulundu.

MANİSA 24.03.2022, 14:45
Vali Karadeniz, Alaşehir’de borsa ve oda başkanları ile buluştu

İlçe ziyaretleri kapsamında Alaşehir’e giden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Alaşehir’de borsa ve odaları ziyaret etti, iş insanı Ali Uçak’a taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Yaşar Karadeniz, Alaşehir ilçesini ziyaret etti. Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk ve yönetimi, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Kıymık ve yönetimi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan ve yönetimi, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fatih Çataldere ve yönetimi, Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür ve yönetimini ziyaret eden Vali Karadeniz, İlçede yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Tarımsal üretim, jeotermal sera, sulama yöntemleri, Alaşehir’in ticaret ve ihracat faaliyetlerine ilişkin konuların görüşüldüğü ziyaretlerde Vali Karadeniz, oda başkanları ve yönetimlerinin Alaşehir’e ilişkin taleplerini de dinledi.

“Alaşehir, tarımsal ihracatta önemli bir paya sahip”

Vali Karadeniz ziyaretler sonrasında yaptığı konuşmada, Alaşehir ilçesinin Manisa’nın tarımsal ihracatında önemli bir paya sahip olduğunu belirterek, “Alaşehir’de 2021 yılında 86 ülkeye toplam 332 bin ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirildi. İhracatı en çok yapılan ürünlerin başında 171 bin tonla sultaniye üzümü sonrasında da 42 bin tonla kiraz geliyor. Sultani üzüm yetiştiriciliğiyle ülkemiz çekirdeksiz üzümünün önemli bir kısmını üretmekten Alaşehir kiraz üretiminde de önemli bir yere sahiptir. Alaşehir’in ekonomisi tarıma dayalı bu sebeple ilçemiz için önemli hususlardan birisi Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulması. Bunun için gerekli çalışmalara hızlı bir şekilde başlanması gerekiyor” dedi.

Coğrafi işaret alan Alaşehir asma yaprağı ve Alaşehir kapamasının da ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağını belirten Vali Karadeniz, bu ürünlerin özellikle yol güzergâhından geçen vatandaşların kolaylıkla satın alınabileceği alanlar oluşturulmasının da önemli olduğunu söyledi.

“Nitelikli işgücünü artırmalıyız”

Manisa’nın tarım ve sanayisi ile Türkiye’nin önemli illerinden birisi olduğunu, tarımda ve sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün artırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini söyleyen Vali Karadeniz, “İlçe ziyaretlerimizde yaptığımız istişarelerde ilimizin gelişimine katkı sağlayacak önemli fikirler ortaya çıkıyor. Bizler de bu fikirleri yaptığımız çalışmalarda değerlendiriyoruz. Alaşehir’de oda ve borsalarımız ortaklaşa güzel çalışmalara imza atmış ve ilçeye katkılar sağlamışlar. Bu güzel çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

İş insanı Uçak’a taziye ziyareti

Alaşehir ilçesinde esnafı da ziyaret eden Vali Yaşar Karadeniz, geçtiğimiz günlerde annesi vefat eden iş insanı Ali Uçak’a da taziye ziyaretinde bulundu ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyaretlerde Vali Karadeniz’e Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu eşlik etti.

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