Vali Karadeniz, 40 ilden gençlerle buluştu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, gönüllülük esaslı ve insan odaklı olan Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında, 40 farklı ilden Manisa’ya gelen 43 gönüllü genç ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, gönüllülüğün anlamını öğretmeyi ve gençler arasında gönüllülük faaliyetlerini artırmayı amaçlayan proje kapsamında Manisa’ya gelen öğrenciler; 10 gün boyunca kırsal mahalle okullarını ziyaret ederek çocuklarla zaman geçirecek, fidan dikim etkinliği yapacak, şehit aileleri ve gazileri, sevgi çocuk evleri ile Salihli, Kula ve Soma ilçelerini ziyaret edecek.

Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk proje hakkında bilgilendirme yaparak, “Gençlerimiz Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında okullarda, mahallelerde etkinliklere katılıyorlar. Manisa’mızda da üniversite öğrencilerimizden oluşan 100’e yakın gönüllümüz var” dedi.

Vali Yaşar Karadeniz ise yaptığı konuşmada, “Gönüllülük deyince sadece zor anlar, afetler akla gelmemeli. İçinde olduğunuz Damla Gönüllülük Hareketinin faaliyetlerinde olduğu gibi iyi günümüzün de kıymetini bilen önemli çalışmalar mutlaka olmalı. Maddi imkânınızı veya makamınızın imkânlarını zor durumda olan, destek sağlanması gereken kişilere veya kurumlara sağladığınızda yaşadığınız mutluluk hiçbir zaman bitmiyor. Sizler de içinde bulunduğunuz bu program ile okullarda, engelsiz yaşam merkezlerinde, sevgi ve çocuk evlerinde dezavantajlı tüm kişilere dokunmuş olacaksınız ve hayat motivasyonunuzun arttığını göreceksiniz” dedi.

Vali Karadeniz, Damla Gönüllülük Hareketi projesini hayata geçiren Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu’na ve Manisa’yı ziyaret eden gönüllü gençlere teşekkür etti.

Daha sonra gençlerle sohbet eden Vali Karadeniz, gönüllülük hareketine katılan gençlerin gerçekleştirdikleri faaliyetlerin onlara kattığı faydaları ve duygu ve düşüncelerini dinledi.