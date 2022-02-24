Vali Karadeniz, 4. Güncel Diyaliz Uygulamaları Kursuna katıldı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde düzenlenen 4. Güncel Diyaliz Uygulamaları Kursuna katıldı.

Her yıl İl Sağlık Müdürlüğü’nün desteği, Merkezefendi Devlet Hastanesi ve Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği tarafından düzenlenen Güncel Diyaliz Uygulamaları Kursunun 4 üncüsü gerçekleştirildi.

Son zamanlarda yaşanan böbrek yetmezliği rahatsızlığından dolayı diyalize duyulan ihtiyacın artması sebebiyle açılan kursta diyaliz uygulaması, böbrek nakli, yoğun bakım gibi konularda sunum eşliğinde katılımcılara bilgi verildi.

Diyaliz uygulamasına ilişkin sağlık personeline eğitim verilen kursun açılışına Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, İl Sağlık Müdürü V. Erol Kaçar, Merkez Efendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren, Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği Ayten Karakoç ve sağlık çalışanları katıldı.

Düzenlenen kurs sonunda katılımcılara sertifika verilecek.