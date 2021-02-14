Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Selendili öğrencilere tablet

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Selendili ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere 10 adet tablet hediye edildi.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, Kaymakam Ali Yıldırım’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından temin edilen 10 adet tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere Kaymakam Ali Yıldırım’a teslim edildi.

Tabletleri teslim eden İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak Manisa ve İzmir’de kurulmuş olan vakıfların hayır şartlarını yerine getirdiklerini belirterek vakıf kurucuları adına eğitim yardımlarını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kaymakam Ali Yıldırım vakfın kuruluşundan bugüne kadar emeği geçenlere ve İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti.