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Üzüm bağlarında salkım güvesi ile mücadele başlatıldı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bağlarda rekolte kaybına yol açan ’Salkım güvesi’ zararlısına karşı feromon tel ve kapsüllerle Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından mücadele başlatıldı. Müdürlük tarafından 17 merkezi yere salkım güvesi tuzakları kurulmaya başlanırken geçtiğimiz yıl 2 bin 300 üreticinin devlet tarafından dekar başına 50 TL destek aldığı öğrenildi.

MANİSA 16.03.2021, 15:47
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Üzüm bağlarında salkım güvesi ile mücadele başlatıldı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bağlarda rekolte kaybına yol açan ’Salkım güvesi’ zararlısına karşı feromon tel ve kapsüllerle Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından mücadele başlatıldı. Müdürlük tarafından 17 merkezi yere salkım güvesi tuzakları kurulmaya başlanırken geçtiğimiz yıl 2 bin 300 üreticinin devlet tarafından dekar başına 50 TL destek aldığı öğrenildi.

Dünyaca ünlü Sultaniye üzümlerinin yetiştirildiği Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, bağlarda rekolte kaybına yol açan ’Salkım güvesi’ zararlısına karşı ’Japon Tuzağı’ adı verilen Feromon tel ve kapsüllerin üzüm asmalarının çubuklarına takılmasına başlandı.

Sarıgöl ve çevresinde son yıllarda giderek yaygınlaşan yeni farklı teknoloji ile üzüm bağlarının salkım güvesine karşı feromon tel ve kapsüllerle mücadelenin başladığını belirten Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak da üzüm bağlarında salkım güvesi tuzaklarına kurma çalışmalarımız başladı. Bu tuzaklardan salkım güvesini kontrol etmemiz sağlanacak. Ayrıca, Üzüm üreticilerimiz, salkım güvesine önlem olarak, feromon tel ve kapsüller ile mücadelesi başlattı. Salkım güvesi için kullanılan feromon tel ve kapsüllerin üzerinde kaplı olan maddenin kokuyla zararlı kelebeklerin dişisi ile erkeği birbirlerini bulamıyor ve çiftleşme olmadığı için üründe zarara yol açan yumurtlama olayı gerçekleşmiyor. Bu teknolojiye üzüm üreticilerimiz ’Japon tuzağı’ ya da ’Feromon Tuzağı’ demekteler. Bu sistem çok yararlı olmakta ancak feromon sistemi yapan bağın komşuları da aynı uygulamayı yaptıklarında uygulama daha başarılı sonuçlar veriyor." dedi.

Üzüm bağlarında Salkım güvesine karşı yapılan uygulamanın ayrıca, devlet tarafından da dekar başına 50 TL destekleme yapıldığını belirten Akar, "Üzüm üreticilerimiz, teknolojik uygulamanın desteklendiğini öğrenir, öğrenmez bağında uygulamayı yapmaya başlıyor. Her yıl salkım güvesi ile mücadelede etkin olan tel ve kapsüllerle üzüm bağlarına bağlanması yaygınlaşıyor." diye konuştu.

Sarıgöl’de 2 bin 300 üreticiye destek

Sarıgöl ve çevresindeki üzüm bağlarında üreticiler tarafından başlatılan salkım güvesi için devlet desteğinin verildiğini ifade eden Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "Salkım güvesi takibi için ilçe genelinde 16 noktada tuzaklar kurulmuş, her salı ve perşembe günü takibi yapılmaktadır. İlçeyi temsil edecek dört noktada Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu bulunmaktadır. istasyonlardan alınan veriler ile sahadaki tuzaklar üzerinde çalışmalar yapılarak, üreticiye cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlar ve anonslarla salkım güvesi konusunda ilaçlama ve gerekli uyarılarak yapılmaktadır. Salkım güvesi ile mücadele kapsamında uygulama yapmakta olan üzüm üreticilerimiz için Japon tuzağı adı verilen tel ve kapsülle mücadele yapan çiftçilerimiz için geçen yıl dekar başına 50 TL devlet desteği verildi. Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği kapsamında 2020 yılında 2 bin 300 üreticiye feromon kullandığı için destekleme yapılmıştır. Bu yıl ise desteğin ne kadar olacağı ilerleyen günlerde belirlenecek." dedi.

"Salkım güvesine yakın takip"

Sarıgöl ilçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, salkım güvesi ile yapılan mücadelenin teknolojik olarak yapıldığını dile getirerek şunları söyledi: "İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü olarak çalışma arkadaşlarımız tarafından ilçemizin 16 ayrı yerine salkım güvesi tuzakları konuldu. Haftada iki gün bu tuzaklar izlenmekte. Burada oluşacak olan kurtçuk sayılarına göre ve dört ayrı yerde kurulu olan, meteoroloji veri erken uyarı tahmin istasyonlarımız ile o çevrenin ısısına göre mevcut kurtçuk sayısına göre üzüm üreticilerimiz uyarılarak ilaçlama yapılmasını sağlamaktayız."
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