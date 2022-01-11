Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki üzüm bağlarında budama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bağ sahipleri tarafından budama çalışması yapanların yemeleri için dalında bırakılan ve halk arasında çoban üzümü olarak adlandırılan küçük salkımlı üzümler ise dalında tazeliğini korurken işçiler bir yandan budama yaparken bir yandan da kış ayında dalından taze üzüm yemenin keyfini yaşıyor.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında budama çalışmaları devam ediyor. Bağlarda budama çalışmaları yapılırken, üzüm sıralarında halk arasında çoban üzümü denilen küçük salkımlar ise taze olarak dalında duruyor. Sarıgöllü budak ustası Mustafa Akciğer, "Hem budama işini yapıyoruz hem de kış mevsiminde üzümü dalından alarak taze bir şekilde yemekteyiz." dedi.

Sarıgöl’de bağ budama çalışmalarının ilkbaharın ilk ayı olan mart ayının sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.