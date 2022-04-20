Üzüm bağında ilaçlama yapan çiftçi zehirlenerek hayatını kaybetti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağında ilaçlama yapan çiftçi rüzgarın da etkisiyle birlikte zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Sarıgöl ilçesi Güneydamları Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A.(60) isimli çiftçi kendisine ait üzüm bağında ilaçlama yaptığı esnada, rüzgarın da etkisi ile uzun süre tarım ilacına maruz kalması sonucu zehirlendi. Yakınları tarafından Sarıgöl Devlet Hastanesi’ne getirilen E.A doktorların tüm uğraşlarına rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin adli tahkikat başlatıldı.