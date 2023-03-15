Uzman doktor Kübra Dindar Demiray AK Parti’den aday adayı oldu

Manisa’daki eğitiminin ardından Türkiye’nin çeşitli illerinde hekimlik yapan ve son olarak Bitlis İl Sağlık Müdürü olarak görevini yürüten Uzm. Dr. Kübra Dindar Demiray, kamudaki görevinden ayrılarak AK Parti Manisa Milletvekilliği için aday adaylığı başvurusu yaptı.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri için aday adaylığı başvuruları başladı. Manisa’nın yetiştirdiği önemli genç bürokratlardan biri olan Uzm. Dr. Kübra Dindar Demiray, AK Parti Manisa İl Başkanlığı’na giderek aday adaylığı başvurusunu yaptı. Kent merkezi ve ilçeler için çok iddialı projeler hazırlayan Demiray, Manisa’da ’modern dönüşüm’ün öncüsü olmak istediğini vurguladı. Başvuru belgelerini teslim alan AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Demiray’a siyaset yolunda başarılar diledi.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü sürecindeki çalışmalarıyla kentte takdir toplayan Demiray, çocukları, gençleri ve kadınları önceleyen dinamik bir siyasi profil çizmeye hazırlandığını belirterek, “Siyaset bir bayrak yarışıdır. Görev verildiği takdirde Manisalı hemşehrilerimle birlikte kentteki modern dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyorum" dedi.

Yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yürüten ve üst düzey görevler alan Uzm. Dr. Kübra Dindar Demiray, tarım ve sanayi kenti olan Manisa’nın bu alanlarda çok daha iyi noktalarda olması gerektiğini, kentleşme, kültür, eğitim ve sağlık alanında da istenilen seviyeye ulaşmasının şart olduğunu vurguladı. Demiray, “Kadim şehrimiz Manisa’nın en önemli ve acil çözülmesi gereken sorunu kentleşme. Yaşadığımız son deprem, bu konunun ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Merkezi hükümet ve yerel yönetimlerle birlikte birinci derece deprem kuşağı olan Manisa merkez ve ilçelerini en kısa sürede depremlere hazır hale getirmeliyiz. Bu konuda en önemli görev siyasetçilere düşüyor" diye konuştu.

"Kentleşme Batı’ya kaymalı, raylı sistem olmalı"

Manisalıların daha güvenli ve konforlu konutlarda yaşaması için geniş çaplı proje çalışmaları içinde olduğunu ve milletvekili seçildiğinde önceliğinin bu projeleri hayata geçirmek olacağını anlatan Uzm. Dr. Demiray, bu konudaki görüşlerini şöyle dile getirdi:

"Öncelikle kent merkezindeki yaşamın her anlamda güvenli hale getirilmesi için çok geniş çaplı çalışmalar yapmak gerekiyor. Manisa’nın yeni ve sağlam konutlarla batıya; Yuntdağı bölgesine doğru hızla kayması gerekiyor. Bunu vatandaş açısından cazip hale getirmek için hükümet ve yerel yönetim ortaklığıyla hafif raylı ulaşım sisteminin acilen devreye konması ve ulaşımın rahatlatılması gerekiyor. Manisa hızla gelişen sanayisine karşılık kentleşme açısından ne yazık ki geride kaldı. Kabına sığamayan bir şehir haline geldi. Bugün sanayide çalışan insanların ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde (MCBÜ) eğitim gören öğrencilerin önemli bir bölümünün barınma sorunları nedeniyle İzmir’den gelip gitmesi Manisa için büyük bir handikap. Bu tablo değişmediği sürece, insanlarımız, gençlerimiz Manisa’da yaşamayı cazip bulmadığı sürece ortada ciddi bir sorun var demektir. Bu tabloyu değiştirecek, herkes için Manisa’yı çok cazip bir kent haline getirecek önemli projelerimle kentimi TBMM’de temsil etmeye talibim."

Çocukları, gençleri ve kadınları önceleyen bir siyaset hedeflediğini kaydeden Uzm. Dr. Demiray, "Manisa işsizlik konusunda diğer illere göre nispeten daha iyi durumda ancak çocuklar, gençler ve kadınlar için daha yaşanılabilir bir kent haline gelmemiz gerekiyor. Bu da doğru projelerle, merkezi yönetim bütçesinden bu konularda çalışmalar yapmakla çözülebilir. MCBÜ’de 50 binden fazla öğrencimiz eğitim görüyor. Manisa tıpkı sanayide olduğu gibi eğitimde de çok ciddi bir potansiyele sahip ancak bu potansiyeli tam olarak kullandığımız söylenemez. Manisa’ya ’öğrenci kenti’ kimliğini kazandırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Çiftçiler için üretim çeşitliliği artmalı"

Türkiye’nin en önemli tarım kentlerinden biri olan Manisa’nın 17 ilçesindeki insanların önemli bir bölümünün üzüm ve zeytin başta olmak üzere tarım üretimiyle geçindiğine işaret eden Demiray, tarım alanında yaşanan sorunlara ilişkin de geniş çerçeveli çözüm projeleri olduğunu vurguladı. Demiray, "Cumhurbaşkanımız geçen yıl üzüm taban fiyatında çiftçiyi memnun eden bir rakam açıkladı. Zeytin üreticileri bu sene iyi rekolte elde etti ve hem mahsulden hem de fiyatlardan memnun. Ancak Manisa’da üretim kalemlerinin çeşitlenmesi ve özellikle uzak, kırsal ilçelerin kalkınması için alternatif projelerin devreye konması gerekiyor. Yine üretimdeki maliyet artışlarını aşağı düşürmemiz gerekiyor. Bu konuda da her zaman üreticilerimizle birlikte olacak ve onlarla birlikte sorunlarına çözüm arayacağız" ifadelerini kullandı.

Sanayi kenti olan Manisa’daki organize sanayi bölgelerinde 100 bine yakın kişiye istihdam sağlandığına işaret eden ve bu konudaki başarı çıtasının daha da yükseğe çıkması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Kübra Dindar Demiray, "Manisa halen Türkiye’nin en büyük 7. ihracatçı kenti. Son bir iki yılda ihracat rakamlarımızda bir yavaşlama hatta küçük de olsa bir gerileme söz konusu. Bu durumu hızlı bir şekilde tersine çevirmeliyiz. Stratejik konum ve altyapı avantajımızı daha iyi kullanarak, ayrıca kırsal ilçelerimizde de sanayi anlamında ciddi yatırımların önünü açarak bu alanda daha ileri gitmeyi hedeflemeliyiz" diye konuştu.

Kübra Dindar Demiray kimdir?

1982 yılında doğdu. Manisa’da tamamladığı ilk ve orta öğrenimin ardından yüksek öğrenime 2000 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladı. Bu süreçte Chicago İllonois Üniversitesi’nde ulusal çalışmalara katıldı. Üniversite 3. sınıfta geçiş yaptığı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 2006 yılında mezun oldu. Türkiye’nin çeşitli illerindeki hekimlik görevinin ardından 2019’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı unvanı aldı. Pandemi sürecinde Bitlis Merkez ve Tatvan Devlet Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve Pandemi Koordinatörü olarak çalıştı. Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Anestezi Programı ve Yaşlı Bakım Programı eğitimi verdi. Bitlis Devlet Hastanesi’nde Başhekim Yardımcılığı görevini yürütürken, 2021 yılında Bitlis İl Sağlık Müdürü olarak görevlendirildi. 14 Mayıs 2023 Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde aday adayı olmak üzere 14 Mart 2023 tarihinde Bitlis’teki görevinden ayrıldı. Hekimlik görevi sürecinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) &S. Arabistan Sağlık Bakanlığı – Multicenter Mers-CoV İCS Eğitimciliği yaptı. Halen MCBÜ’de iletişim alanında yüksek lisans çalışmaları devam etmektedir. 2011’den bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığını babası Dr. Üzeyir Dindar’ın yaptığı Dindar Şirketler Grubu bünyesindeki Manisa Grandmedical Hastanesi’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda makalesi ve hakemliği bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce ve Almanca bilen evli ve 1 çocuk annesi Demiray, Kadem ve YING üyesidir..