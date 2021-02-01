Uzaktan da olsa aynı anda kitap okudular

Manisa Yunusemre Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu tarafından ’Kitap seni çağırıyor’, ’Barbaros okuyor’ sloganıyla başlatılan proje kapsamında okulun idarecilerinden, öğretmenlerine, velilerinden öğrencilerine, imamından muhtarına kadar tüm mahalle aynı anda kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş da katıldı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu tarafından ’Barbaros okuyor’ ve ’Kitap seni çağırıyor’ sloganıyla hayata geçirilen kitap okuma etkinliğinde aynı anda, idarecisi, öğretmeni, personeli, velisi, öğrencisi, genci, yaşlısı, imamı, muhtarı hep beraber kitap okuma etkinliği düzenledi.

Tüm bir mahalle halkı, "Televizyon ve bilgisayarları kapatalım kitapların renkli dünyasına dalalım" diyerek aynı anda yüzlerce kişi birlikte kitap okudu. Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş’ın da katılım gösterdiği proje yoğun ilgi gördü.

Okul Müdürü Mehmet Emin Efe, "Okul olarak sürekli farkındalık oluşturup kitap okumanın önemini anlatmaya çalıştık. Pandemi döneminde öğrencilerimizi, velilerimizi yalnız bırakmadık. Geçmişte yaptığımız projelere birçok yeni proje ekleyerek bu zor dönemde velilerimiz ve öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Katılım gösterip bizlerle beraber kitap okuyan başta Yunusemre ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Yıldıray Demirtaş’a, Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak’a, Okul Aile Birliği Başkanımız Müjde Bozkurt’a, okulumuza ismini veren şehidimizin kıymetli kardeşi Kazım Savunmaz’a, kıymetli müdür yardımcılarıma, değerli öğretmen arkadaşlarıma, yardımcı personellerimize, öğrencilerimize ve saygıdeğer velilerimize teşekkür ederim.

Barbaros Mahallesinden gerek telefonla, gerek mesajlarla projeden dolayı duydukları memnuniyetleri ileten ve tebrik eden tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun." dedi.