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Üretim Kapasitesiyle birlikte istihdam da artıyor

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SALİHLİ'DEKİ KİLİT PARKE VE BETON BORU FABRİKASININ GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTTIRMAK AMACIYLA HAREKETE GEÇTİ VE FABRİKA İÇİN İKİNCİ MAKİNENİN ALIMINI GERÇEKLEŞTİRDİ. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE MASKİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN YATIRIMLARDA KULLANILMAK ÜZERE GÜNLÜK 5 BİN METREKARELİK KİLİT PARKE TAŞI ÜRETECEK OLAN FABRİKA AYNI ZAMANDA EKONOMİK OLARAK SIKINTILI GEÇİRİLEN KORONA VİRÜS SÜRECİNDE YENİ İSTİHDAMLARIN DA KAPISINI ARALADI.

MANİSA 14.09.2020, 10:46
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Üretim Kapasitesiyle birlikte istihdam da artıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli’deki kilit parke ve beton boru fabrikasının günlük üretim kapasitesini arttırmak amacıyla harekete geçti ve fabrika için ikinci makinenin alımını gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ tarafından hayata geçirilen yatırımlarda kullanılmak üzere günlük 5 bin metrekarelik kilit parke taşı üretecek olan fabrika aynı zamanda ekonomik olarak sıkıntılı geçirilen korona virüs sürecinde yeni istihdamların da kapısını araladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kaynak ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan ile birlikte, Salihli’deki kilit parke ve beton boru fabrikasının üretim kapasitesini arttırmak amacıyla satın alınan makineyi yerinde görmek amacıyla üretici firmaya ziyarette bulundu. Üretici firma yönetim kurulu üyeleri ile bir toplantı da gerçekleştirilirken, toplantıda makinenin montajı ve üretim aşamaları da görüşüldü.

Ay sonunda üretim iki katına çıkıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan ve firma yetkilileri ile üretim alanında inceleme gerçekleştirdi. İncelemenin ardından Kaynak ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan da Salihli kilit parke ve beton boru fabrikasının üretimini iki katına çıkarmak için satın alınan makine hakkında açıklamalarda bulundu. Arslan, "Salihli’deki kilit parke beton boru fabrikamızın çalışmaları sonucunda bu noktaya geldik. Salihli’deki fabrikamız günlük olarak yaklaşık 2 bin 500 metrekare taş üretimi yapıyor. Büyükşehir Belediyemizin projeleri fazla olduğu için günlük üretim kapasitesi bizlere az geliyor. Cengiz Ergün başkanımız da bu işin planlamasının yapılmasını istedi. Bizler de ikinci makinenin hazırlıklarını yaptık. Başkanımızın talimatları doğrultusunda gerçekleşen makine alımı neticesinde şu anda üretici firmanın bizler için hazırlamış olduğu makinenin yanındayız. Bu makinenin kurulmasıyla birlikte 2 bin 500 metrekare olan kapasitemiz, yaklaşık 5 bin metrekare civarında olacak. Bu da Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’nin projelerine yetişmemiz anlamına geliyor. Sağ olsun Genel Sekreter Yardımcımız Ali Öztozlu ile birlikte bugün buraya geldik ve makinemizi gördük. Şirket yetkilileri ve teknik ekiple görüştük. Önümüzdeki hafta makinenin montajına başlanacak. Bu makineyi kullanacak arkadaşlarımızın da sınavlarını ve deneme çalışmalarını yaptık. Eylül ayının sonuna doğru üretim de başlayacak. Makinenin kurulmasıyla kapasitemiz iki katına çıkacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi projelerine kendi ürettiği malzemelerle yetişecek. Bu da çok önemli bir gelişme. Manisa’mıza hayırlı olsun" diye konuştu.

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