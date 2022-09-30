Üreticiye hibe edilen fidanların takibi yapılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Meyveciliği Geliştirme Projesi’ dahilinde 2021 yılında yüzde 75 Büyükşehir hibe desteğiyle üreticiye dağıtılan meyve fidanlarının gelişim durumlarının takibi yapıldı. Öte yandan yılsonuna kadar dağıtılması planlanan fidanların dikim yapılacağı araziler de kontrol edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Meyveciliği Geliştirme Projesi’ dahilinde 2021 yılında yüzde 75 hibeyle Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde dağıtılan meyve fidanlarının gelişim durumları, Manisa Büyükşehir Belediyesi ziraat mühendisleri tarafından takip edildi. Ayrıca 2022 yılında dağıtılacak olan fidanların dikim yapılacağı araziler de kontrol edildi. 2022 yılının ilk aylarında yapılan başvuruların değerlendirilmesinin ardından fidanların yılsonuna kadar dağıtılmasının planlandığı belirtildi.

350 bin meyve fidanı dağıtıldı

Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesiyle, üreticilere bugüne kadar 350 bin adet zeytin, ceviz, badem, ayva, Trabzon hurması, incir, kayısı ve menengiç fidanı dağıttıklarını ifade eden Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Başkanımız Sayın cengiz Ergün öncülüğünde bu yıl da 150 bin adet fidanı daha üreticilerimize dağıtacağız. Fidanların yüzde 75 büyükşehir belediyemiz hibe desteğiyle dağıtılmasının ardından, uzman arkadaşlarımız fidanların gelişimlerini de takip ediyor. Bizler üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.