Üreticilerin meyve fidanları Manisa Büyükşehir Belediyesinden

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin üreticileri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği ‘Meyveciliği Geliştirme Projesi’nde yüzde 75 hibe destekli fidan dağıtımları devam ediyor. Projede Salihli, Alaşehir ve Sarıgöl’de ilçelerinde toplam 28 bin 950 adet ceviz, cennet hurması, incir ve badem fidanları üreticilere teslim edildi.

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında 2022 yılında 70 milyonluk rekor bütçeyi üreticilere ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, ’Meyveciliği Geliştirme Projesi’ doğrultusunda fidan desteklerini sürdürüyor. Proje doğrultusunda Salihli, Alaşehir ve Sarıgöl’de ilçelerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 75 hibe desteğiyle alınan ceviz, cennet hurması, incir ve badem fidanları düzenlenen törenlerle üreticilere teslim edildi. Salihli’de gerçekleştirilen fidan teslim törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Mahalle Muhtarları ve üreticiler katıldı.

“Başkanımıza ve teknik ekiplerine teşekkür ederiz”

Törende konuşan Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, “Salihli denince akla bitkisel üretimde hep bağcılık gelmekte. Geçtiğimiz haftalarda da Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla zeytin fidanı dağıtmıştık. Zeytin de şu an ikinci ana ürüne döndü. İnşallah bu yeni dağıtılacak meyve fidanlarıyla Salihli’de alternatif ürünlere doğru yönelmeye başladık. Büyükşehir’in bu yöndeki katkıları da gerçekten yadsınamaz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve teknik ekiplerine çok teşekkür ederiz” dedi.

Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer ise, “İnşallah bu fidanlarımızla Salihli’de büyük ölçüde incir yetiştiriciliği başlar. Daha önce denenen incir yetiştiriciliği olumlu sonuçlar verdi. Zeytin gibi, ceviz gibi, badem gibi incirde de başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Salihli Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya çiftçilerimiz adına çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“2023 yılı müjdesini başkanımız verecek”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da üreticilere hitap etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “2022 yılında 70 milyonluk rekor bir bütçeyi kırsal kalkınmaya, tarımın hizmetine ayırmıştık. 2022’nin son günlerini yaşadığımız bugünlerde bu bütçeyi teker teker, onlarca projeyle kırsala, hayvancılığa ve tarıma aktardığımız için bunun onurunu taşıyoruz. Bir önceki buluşmamızda Zeytin fidanı dağıtımı için bir araya gelmiştik. Bugün de toplam Salihli’de 19 bin 500 adet fidan dağıtımında bir aradayız. Bu yıl toplam 150 bin tane fidan dağıtımının 26 bin adedini Salihli’ye ayırdık. Bu da Salihli tarımının kalkınması için faydalı olacağını düşünüyorum. Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi Köylü Milletin Efendisidir mantığıyla ve Cengiz Başkanımızın talimatlarıyla 2022 yılını dolu dolu geçirdik. 2023 yılı içerisinde de önümüzdeki günlerde Başkanımız müjdesini verecektir, çok daha büyük bir bütçeyi kırsala ayırmaktan mutluluk duyacağız. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun” dedi. Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, fidanların dikime kadar saklanma süreci ve dikim esnasında yapılması gereken hususlarla ilgili bilgiler aktardı.

Muhtarlar desteklerden memnun

Burhan Mahalle Muhtarı Yahya Akkol, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün tarıma verdiği destekleri önemsiyoruz. Cennet hurması, ceviz, incir gibi fidanların bize katkı sağlamasından çok memnunuz. Allah razı olsun Cengiz Başkanımızdan. Tarıma verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun” dedi. Çakaldoğan Mahalle Muhtarı Ali Özyürek ise, “Allah razı olsun devletimiz epeyden beri destekliyor. Manisa’dan güzel yardım aldık. Ben 69’dan beri Çakaldoğan Mahalle Muhtarıyım. Manisa Belediyesi’nden hep memnun olduk. Çok güzel çalıştı” ifadelerini kullandı.

Alaşehir ve Sarıgöl’de de fidanlar teslim edildi

‘Meyveciliği Geliştirme Projesi’nde Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde de fidanlar üreticilere düzenlenen törenlerle teslim edildi. Yüzde 75 hibe destekli proje doğrultusunda Alaşehir’de ceviz, badem ve cennet hurması olmak üzere 4 bin 410, Sarıgöl’de ceviz, badem ve incir olmak üzere toplam 5 bin 40 adet meyve fidanı üreticilere dağıtıldı.