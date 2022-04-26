banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Rusya'dan Google’a 500 milyon rublelik darbe!
Rusya'dan Google’a 500 milyon rublelik darbe!
Erdoğan Son Bilim Kurulu Toplantısı Sonrası önemli açıklamalar yapıyor (canlı)
Erdoğan Son Bilim Kurulu Toplantısı Sonrası önemli açıklamalar yapıyor (canlı)
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!

Üreticilerin biyoteknik mücadelesine Manisa Büyükşehir desteği

Üzümün başkenti olan Manisa’da, salkım güvesi zararlısına karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ahmetli’de üreticiye feromon yayıcı tel dağıtımı yapıldı. 45 üreticiye verilen destekte bin dekarlık arazide, salkım güvesine karşı biyoteknik mücadele sağlanacak.

MANİSA 26.04.2022, 16:42
Üreticilerin biyoteknik mücadelesine Manisa Büyükşehir desteği

Üzümün başkenti olan Manisa’da, salkım güvesi zararlısına karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ahmetli’de üreticiye feromon yayıcı tel dağıtımı yapıldı. 45 üreticiye verilen destekte bin dekarlık arazide, salkım güvesine karşı biyoteknik mücadele sağlanacak.

Manisa’da üzüm üretiminin önemli noktalarından olan Ahmetli’de salkım güvesi zararlısına karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından biyoteknik mücadele projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde Ahmetli’nin Yaraşlı Mahallesi’nde üreticiye Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından feromon yayıcı tel dağıtımı yapıldı. Yapılan dağıtım törenine, Ahmetli Kaymakamı Ahmet Kurt, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Ahmetli Ziraat Odası Başkanı Adnan Ünsal, Ahmetli Belediye Başkanı Tuğrul Dinçer, Ahmetli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Yasak, Büyükşehir Belediyesi Ahmetli Muhtarlık İşler Şube Müdürü Nilhan Kılınç, belediye meclis üyeleri ve üreticiler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, konuşan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Buradaki feromonların tamamı hibeli olarak karşılandı. Vatandaşlarımızdan herhangi bir kaynak alınmadı. 45 üreticimizin bin dekarlık arazisinde kullanacağı feromon yayıcı tellerin finansmanı büyükşehir belediyemiz tarafından karşılandı. Büyükşehir belediye başkanımıza buradan şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Feroman yayıcı tel ile ilgili üreticiye teknik bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da “Projede Ahmetli Yaraşlı’nın seçilmesinin nedeni küçük arazi ölçeğinde bireysel yapılan biyoteknik mücadelenin toplu olarak yapıldığında güzel sonuçlar alındığını üreticimize göstermek istiyoruz. Bu anlamda güzel sonuçlar alacağımıza da inanıyorum” dedi.

Usta’nın ardından konuşan Ahmetli Kaymakamı Ahmet Kurt da üreticiye sağlanan bu destek nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Üreticiye sağlanan bu destek nedeniyle memnuniyeti dile getiren Ahmetli Ziraat Odası Başkanı Adnan Ünsal, teşekkürlerini dile getirdi. 25 dönümlük bir dekarda bu destekten faydalanacağını dile getiren Hikmet Kayın, memnuniyetini paylaştı.

Destekten faydalanan kadın üretici Nurten Yardak da “Sağlanan bu destek bize mali anlamda katkı sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” dedi. Üretici olarak bu desteklerin devam etmesi temennisinde bulunan Gülten Çimen, “Üretmek istiyoruz, daha kaliteli üretim istiyoruz. Bu anlamda bu katkı için de teşekkür ediyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 26 Nisan 2022
İmsak 04:26
Güneş 06:02
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:02
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
23°
açık