URAP verilerine göre Manisa CBÜ 6 basamak geriledi

Üniversitelerin akademik performanslarını çeşitli kriterlere göre sıralayan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından hazırlanan University Ranking by Academic Performance (URAP) 2022-2023 verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre geçen yıl 43. sırada bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi 6 basamak birden gerileyerek ancak 49. sırada kendine yer bulabildi.

Türkiye genelinde toplam 183 üniversitenin listeye girdiği akademik performansa göre Manisa CBÜ, tüm verilerin ortalamasından elde ettiği toplam 684 puanla gerileyişini devam ettirdi. Geçtiğimiz yıla göre 6 basamak birden gerileyen Manisa CBÜ listede ancak 49. sırada yer alabildi.

URAP, makale sayısı, atıf sayısı, bilimsel doküman sayısı, doktora mezun sayısı, doktora öğrenci oranı, ulusal ve uluslararası ortak makale sayısı, TÜBİTAK proje sayısı gibi toplam 15 gösterge üzerinden yapılan değerlendirmelerle üniversitelerin sıralamasını belirliyor. Kurum, üniversitelerin gelişmeye açık yanlarına dikkat çekmek amacıyla çalışmayı gerçekleştirip kamuoyu ile paylaşırken, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde düşüş dikkat çekti.

Manisa CBÜ açıklanan çalışmanın Makale Puanında 183 üniversite arasında 45. sırada bulunurken, Atıf Puanında 41. sırada, Bilimsel Doküman Puanında 46., Uluslararası İşbirliği Puanında 49., Yurtiçi İşbirliği Puanında 48., TÜBİTAK Proje Puanında 46. sırada, Öğretim Üyesi-Öğrenci Puanı sıralamasında 90., Doktora Puanında ise 65. sırada yer alabildi.

Manisa CBÜ 2021 yılında 179 üniversite arasında 43., 2020 yılında 166 üniversite arasında 44., 2019 yılında 166 üniversite arasında ise 43. sırada yer almıştı.