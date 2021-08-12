banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Acun, 'Bizden kaynaklı değil' demişti! TV8'e şok ceza
Acun, 'Bizden kaynaklı değil' demişti! TV8'e şok ceza
Vergi affı başvuruları için son tarih yaklaştı
Vergi affı başvuruları için son tarih yaklaştı
Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı
Bakan Kurum’un söz verdiği traktör teslim edildi
Bakan Kurum’un söz verdiği traktör teslim edildi

Üniversite ile müftülük arasında eğitimde iş birliği protokolü

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Manisa İl Müftülüğü arasında yüksek öğrenim sürecindeki öğrencilere yönelik eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

MANİSA 12.08.2021, 15:47
Üniversite ile müftülük arasında eğitimde iş birliği protokolü

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Manisa İl Müftülüğü arasında yüksek öğrenim sürecindeki öğrencilere yönelik eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü ve Üniversitelerarası Kurul Dönem Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataç ile Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök arasında yüksek öğrenim sürecindeki öğrencilere yönelik eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

Rektör Ataç ve Müftü Soykök tarafından imza altına alınan protokolde dini, milli ve manevi hizmetler sunumunda MCBÜ ile Manisa İl Müftülüğü iş birliği çerçevesinde, yüksek öğrenim gören öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin benimsetilmesi; sosyal ve kültürel etkinliklerle gençlerin beden ve ruh sağlıklarının geliştirilmesi, geliştirilecek ortak eğitsel projelerle yüksek öğrenim gören öğrencilerin söz konusu alanlardaki gelişimlerine katkıda bulunulması hedefleniyor.
Yorumlar (0)
28°
açık