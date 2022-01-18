banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Benzin ve motorine yine zam geliyor!
Benzin ve motorine yine zam geliyor!
Avrupa'da doğalgaz fiyatları düşüşte!
Avrupa'da doğalgaz fiyatları düşüşte!
Hamsinin fiyatı cep yakıyor
Hamsinin fiyatı cep yakıyor
E-Ticarette Hedef 560 Milyar TL
E-Ticarette Hedef 560 Milyar TL

Üniversite ile Manisa FK’dan anlamlı iş birliği

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Olimpik Çalışmalar ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile Manisa Futbol Kulübü arasında, sporcu ve antrenör eğitimine ilişkin gerçekleşen iş birliği protokolü çerçevesinde düzenlenecek eğitimlerin tanıtım toplantısı yapıldı.

MANİSA 18.01.2022, 14:24
Üniversite ile Manisa FK’dan anlamlı iş birliği

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Olimpik Çalışmalar ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile Manisa Futbol Kulübü arasında, sporcu ve antrenör eğitimine ilişkin gerçekleşen iş birliği protokolü çerçevesinde düzenlenecek eğitimlerin tanıtım toplantısı yapıldı.

MCBÜ Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa Futbol Kulübü Başkan Vekili Engin Anlı, rektör yardımcıları, akademisyenler, Manisa FK yönetim kurulu üyeleri ve altyapı futbolcuları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Futbol Kulübü Başkan Vekili Engin Anlı, “Manisa Futbol Kulübü olarak yola çıktığımızda örnek futbolcular kazandırmayı kendimize şiar edinmiş bir kulüp olmayı hedefledik. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmeyi kendimize ilke edindik. Bu çerçevede Manisa Futbol Kulübü olarak en büyük yatırımı altyapımıza yaptık. Kulübümüz bünyesinde yüzlerce futbolcu eğitim almakta. Hem okul hem de futbol hayatlarını bir arada uyum içerisinde yürütmelerini azami derecede önem gösteriyoruz. Bu kapsamda Manisa Futbol Kulübü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak kentin iki büyük değerini bir araya getirdik. Yetenekli ve nitelikli genç futbolcuların doğru eğitim metotları, bilimsel ilkeler ışığında yetişmesi Manisa Futbol Kulübünün uzun süreli ve sürdürülebilir başarı hedefleri arasında yer almaktadır. Yaklaşık 30 yıldır Manisa’nın eğitim ve bilimine açılan kapısı olan Manisa Celal Bayar Üniversitesinin kulübümüze yapacağı bilimsel ve kültürel desteğin de mutluluğunu yaşamaktayız. Geçmişten bugüne kadar Türk spor kültürünün en büyük destekçilerinden biri olan, yetiştirdiği spor insanları, öğretmenleri, yöneticileri ve antrenörleriyle Türk sporuna katkıları yadsınamayacak derecede olan üniversitemizle birlikte Türk gençliği için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.

“Hayallerinizi gerçekleştirmeniz için biz sizlerin yanınızda olacağız”

Protokolün Manisa’ya ve spor camiasına hayırlı olmasını temenni eden Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, “En temel hedefimiz sizin takım halinde birbirinize olan saygınızı, dürüstlüğünüzü, dürüst oyun ve sağlıklı rekabet anlayışınızı da tesis etmek amacıyla eğitimler vereceğiz. Bu süreçte aklınıza gelen belki yanlış bulduğunuz, çok saçma kalır diye düşündüğünüz soruları sorun. Biz soran ve sorgulayan bir gençlik istiyoruz. Sorgulamadan, sormadan bir hedefe gitmemiz mümkün değil. Bu sıralarda bir hedef edinmeniz, bir amaç edinmeniz, bir hayalinizin olması sizin açınızdan çok büyük yarar sağlayacak. Hayallerinizi gerçekleştirmeniz için biz sizlerin yanınızda olacağız. Ümit ediyorum bu salondaki öğrencilerimizden birçoğu üniversitemizde öğrenci olarak sizleri misafir ederiz. Spor Bilimleri Fakültemiz Türkiye’nin en eski fakültelerinden birisi. Dünya çapındaki hocaların yetiştiği, çok yakından tanıdığınız ünlülerin hocalarının yetiştiği bir fakültemiz var. Sadece spor sporcuların işi değil. Sizin en büyük ortak paydanız yarın bir spor insanı olduğunuzda bir mühendisin, bir tıp doktorunun, bir iş adamının toplumda kimler varsa sağlıklı yaşamı noktasında önlemsel sağlık tedbirleri noktasında sağlıklı bir birey olması için de çaba sarf edeceksiniz. Sporun toplum sağlığına katkısının çok fazla olduğunun farkındayız” diye konuştu.

Tanıtım toplantısının ardından üniversite ve kulüp yöneticileri birbirlerine hediye takdiminde bulundu. Daha sonra protokolün ilk seminerine geçildi. Seminerde konuşmacı olarak yer alan MCBÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Kandemir, “Çocuk istismarı ve koruması” konusunda katılımcılara bilgiler verdi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11