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Uluslararası poligon faaliyetlerine yeniden başladı

YENİ TİP KORONA VİRÜS(KOVİD-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA FAALİYETLERİNE ARA VEREN MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ BELEDİYEYE AİT ULUSLARARASI TRAP SKEET ATIŞ POLİGONU, YENİDEN HİZMETE BAŞLADI.

Uluslararası poligon faaliyetlerine yeniden başladı

YENİ TİP KORONA VİRÜS(KOVİD-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA FAALİYETLERİNE ARA VEREN MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ BELEDİYEYE AİT ULUSLARARASI TRAP SKEET ATIŞ POLİGONU, YENİDEN HİZMETE BAŞLADI.

06 Haziran 2020 Cumartesi 16:30
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Uluslararası poligon faaliyetlerine yeniden başladı

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren Salihli Belediyesine ait Uluslararası Trap Skeet Atış Poligonu, yeniden hizmete başladı.

Salihli’nin Kabazlı Mahallesi’nde faaliyetlerini sürdüren, milli atıcılarının antrenman yapmak için geldiği Türkiye’nin yedinci, Ege Bölgesi’nin en büyük poligonu olan Uluslararası Salihli Trap Skeet Atış Poligonu, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı almasının ardından, faaliyetlerine yeniden başladı. Hizmete başlayan poligona gelen atıcılar antrenman atışı yaptı.

Salihli Belediyesine ait Uluslararası Salihli Trap Skeet Atış Poligonu’nun Kovid-19 tedbirleri kapsamında randevulu bir şekilde hizmet vereceği, poligondan faydalanmak isteyen atıcı ve avcıların randevu almaları istendi.

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