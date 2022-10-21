Ulgar’ın alt ve üstyapı yatırımı tamamlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesinde Gördes ilçesine bağlı Ulgar Mahallesinde 4,5 kilometrelik altyapı çalışmalarının ardından başladığı 15 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme işini de tamamladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesiyle mahallelerin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen projede Gördes ilçesine bağlı Ulgar Mahallesinde 4,5 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilendi. Altyapı çalışmasının ardından başlanan 15 bin metrekarelik üstyapı işi de noktalandı. Yapılan çalışma ile mahalle yepyeni bir görünüme kavuştu.

Mahalle Muhtarı Zeki Gökçe de yapılan çalışmalar için başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.