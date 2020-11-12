Son Dakika
Ulaşımda korona virüs önlemleri görüşüldü
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI ERTUĞRUL YILDIRIM, ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NI ZİYARET EDEREK, PERŞEMBE GÜNÜ MESAİSİNE BAŞLADI. YILDIRIM ZİYARET ESNASINDA, MANİSA İL HIFZISSIHHA KURULU’NUN COVİD-19 TEDBİRLERİNE İLİŞKİN 11.11.2020 TARİHLİ VE 2020/128 SAYILI KARARI KAPSAMINDA 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA 10.00 İLA 16.00 SAATLERİ ARASINDA VERİLEN SOKAĞA ÇIKMA SERBESTİSİ KAPSAMINDA MANİSA’DA TOPLU ULAŞIMDA YAPILACAK DENETLEMELER HAKKINDA DAİRE BAŞKANI HÜSEYİN ÜSTÜN’DEN BİLGİLER ALDI.
MANİSA 12.11.2020, 12:31
2
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret ederek, Perşembe günü mesaisine başladı. Yıldırım ziyaret esnasında, Manisa İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun Covid-19 tedbirlerine ilişkin 11.11.2020 tarihli ve 2020/128 sayılı kararı kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara 10.00 ila 16.00 saatleri arasında verilen sokağa çıkma serbestisi kapsamında Manisa’da toplu ulaşımda yapılacak denetlemeler hakkında Daire Başkanı Hüseyin Üstün’den bilgiler aldı.Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, gündeme ilişkin konuları görüşmek üzere Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün ve şube müdürlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştiren Yıldırım, toplu taşımada korona virüs tedbirlerine ilişkin çalışmaları da değerlendirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeye istinaden, Manisa İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun Covid-19 19 tedbirlerine ilişkin 11.11.2020 tarihli ve 2020/128 sayılı kararı kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara 10.00 ila 16.00 saatleri arasında verilen sokağa çıkma serbestisi kapsamında Manisa ulaşımında yapılacak denetlemeler hakkında Daire Başkanı Hüseyin Üstün’den bilgiler alan Yıldırım, Ulaşım Dairesi’nin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.