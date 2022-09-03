Üç Kızlar Şehitliği dualarla açıldı

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından olan ’Üç kızlar’ şehitliği ölümlerinin 100’üncü yılında Manisa’nın Selendi ilçesinde açıldı.

Selendi’ye bağlı Yukarı Tefen Mahallesi ve Çamlıca Mahallesi arasında bulunan mezarları Selendi İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt tarafından duası yapılarak açılan ’Üç kızlar’ Şehitliğinin açılışına Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Trabzon Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk, MHP Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı Bünyamin Demir, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Mezarın yapılması ile ilgili Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş’a ve ekibine teşekkür eden Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çamlıca Mahallesi Muhtarı Bünyamin Demir yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kurtuluş savaşı kahramanları üç kızlar şehitliği bugün itibarı ile açılmış ve ölümlerinin 100. yılında mezarları yapılmıştır. Belediye Başkanı Nurullah Savaş’ın talimatıyla en kısa sürede bitirilmiştir. Sayın Başkanıma ve ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz. Ölümlerinin 100 yılına hediyeleri oldu."

Şehitlik girişinde kahramanlıkları anlatıldı

Şehitliğin girişindeki kitabede ise üç kızların gösterdiği kahramanlıklar şöyle anlatıldı: "Yunan Kuvvetlerinin Büyük Taarruzda dağılmasıyla Yunan Kuvvetlerinin bir kısmı Selendi istikameti üzerinden kaçarlar. Geçtikleri istikamette yakıp yıkmadık hiçbir şey bırakmazlar. İhsan Oğlu Mehmet Efe toplam 44 kişi ile Selendi ve Kula bölgesini savunarak Yunanı sokmaz. Çakmak Oğlu Helim’in Kızı Efe Fehmi’nin Eşi Dudu (18 Yaşında), Çakmak Oğlu Helim’in Kızı Elmas (14 Yaşında), Kula İbrahim Ağa Köyünden Halil Efe’nin Eşi Hatice (21 Yaşında), İhsan Oğlu Mehmet Efenin Kızanlarına erzak tedarik etmektedir. Efe Fehmi ve Halil Efe Yunan Kuvvetlerinin Selendi’ye yaklaşmasıyla Dudu, Elmas ve Hatice’ye yöresel kıyafetlerden giyerek Yukarıtefen bölgesine çekilmelerini söylerler: ’Sizi bulmaları halinde cephaneniz bitene kadar çatışın, Yakalanacak olursanız kendinizi öldürün.’ derler. Ancak bölgede bulunan Yunan İşbirlikçileri düşmana İhsan Oğlu Mehmet Efe’nin adamlarının karılarının bu bölgede saklandığını söylerler. Bölgeye gelen Yunan Askerleriyle Dudu, Elmas ve Hatice çatışarak Dolay Damlarına doğru çekilirler. Cephanesi biten Dudu ve Hatice 2 Eylül 1922 tarihinde Şehit olur. Elmas yaralanır. Ölü numarası yapar. Düşman kuvvetleri dağılınca patika yoldan sürünerek ilerler. O sırada oradan geçen Halil Emmi isimli köylüye seslenir: ’Yaralıyım, ben Çakmak Oğlu Helim’in Kızı Elmas, babam beni buradan alsın.’ der. Ancak Halil Emmi, korktuğu için kimseye haber edemez. Elmas da bir süre sonra kan kaybından Şehit olur. Şehit haberini alan köylüler Dudu, Elmas ve Hatice’yi buraya yan yana defin ederler."