Tütün sadece kullananı değil kullanmayanları da etkiliyor

Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Metin Gümüş sağlıklı bir gelecek için tütün ürünlerinden uzak durmak gerektiğini belirtti. Gümüş, tütünün sadece kullananları değil pasif içici konumunda olan tütün kullanmayan vatandaşları da etkilediğini söyledi.

Her yıl 31 Mayıs’ta kutlanan Dünya Tütünsüz Günü, tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çekmek ve toplumun tütünden uzak durma bilincini artırmak gayesiyle düzenlenen önemli bir gün olduğunu ifade eden Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Metin Gümüş, "Dünya Tütünsüz Günü, tütün kullanımının yol açtığı sağlık sorunlarını ele almak, insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için bilinçli seçimler yapmalarını teşvik etmek adına farkındalık oluşturur. Tütün kullanımı, birçok sağlık sorununa yol açan önemli bir küresel sorundur. Bilimsel araştırmalar ve sağlık verileri tütünün sağlığa olan zararlarını açıkça ortaya koymaktadır. Sigara, nargile, puro, pipo gibi tütün ürünleri, içerdikleri nikotin ve diğer zararlı kimyasallar nedeniyle kanser, kalp-damar hastalıkları, solunum problemleri ve birçok diğer ciddi sağlık sorununa yol açmaktadır. Ayrıca pasif içicilik yoluyla da tütün ürünleri kullanmayan kişilerin sağlığı tehdit altına girebilmektedir." dedi.

"Bir günlük etkinlik olmaktan öteye geçmeli"

Dünya Tütünsüz Günü’nün, insanların bu zararlı alışkanlığı bırakmaları veya hiç başlamamaları için bir fırsat sunduğunu hatırlatan Dr. Gümüş, "Dünya Tütünsüz Günü’nde toplumun her kesiminde tütün kullanımının azaltılması için kampanyalar düzenlenir, bilgilendirici etkinlikler yapılır ve tütünün zararları hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek adına çeşitli iletişim faaliyetleri gerçekleştirilir. Ancak, Dünya Tütünsüz Günü sadece bir günlük farkındalık oluşturma etkinliği olmaktan öteye geçmelidir. Sağlık sorunlarının önlenmesi ve insanların sağlıklı bir geleceğe adım atması için kalıcı değişimler sağlanmalıdır. Bireyler olarak, tütün ürünlerinden uzak durmak ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek bizim sorumluluğumuzdadır. Tütün kullanımının olumsuz etkilerini anlamak, sağlığımızı ve sevdiklerimizin sağlığını korumak için önemlidir.

Aileler olarak, çocuklarımıza tütünün zararlarını anlatmak ve onları bu alışkanlıktan uzak tutmak da büyük önem taşır. Eğitim kurumları ve sağlık otoriteleri, tütün kullanımının zararları hakkında bilinçlendirici programlar düzenlemekte ve gençler arasında farkındalığı arttırıcı çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, tütün ürünlerinin satışına ve erişimine yönelik sıkı düzenlemeler, tütün kontrolü politikalarının güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Vergi artışları, reklam yasakları, ambalaj düzenlemeleri gibi etkili önlemler alınmaktadır. Sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği ve bağımlılıkla mücadele programlarının güçlendirilmesi, tütün endüstrisinin etkilerine karşı mücadele etmek için politika yapıcıların kararlılıkla hareket etmesi önemli adımlardandır." şeklinde konuştu.

"Tütünsüz bir gelecek inşa etmeye bugünden başlayalım"

"Dünya Tütünsüz Günü, sağlıklı bir gelecek için adım atmanın önemine vurgu yapar." diyen Dr. Gümüş açıklamasını şöyle tamamladı: "Tütün kullanımının zararlarına karşı bilinçlenmek, sağlıklı yaşam tercihleri yapmak ve tütünden uzak durmak hepimizin sorumluluğudur. Bu Dünya Tütünsüz Günü’nde, tütün bağımlılığıyla mücadelede daha ileri adımlar atma ve birlikte hareket etme fırsatını değerlendirmeliyiz. Sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için, tütünsüz bir gelecek inşa etmeye bugünden başlayalım."