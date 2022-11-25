Türkü Gecesine Kaymakam Okumuş damga vurdu

Manisa’nın Selendi ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen Türkü Gecesinde Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş’un saz ve gitar eşliğinde Türkü söylemesi büyük alkış aldı.

Manisa’nın Selendi ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkü Gecesi düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde düzenlenen öğretmenler günü programında İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, Belediye Başkan yardımcısı Aşkın Akkoç, öğretmenler ve emekli öğretmenler katıldı. İlçe öğretmenleri tarafından oluşturulan dans gösterisi, halk oyunu gösterisinin ardından sahne alan İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, saz ve gitar çalarak söylediği türkülerle öğretmenlere sürpriz yaptı.

Alkışlarla destek veren öğretmenlere okuduğu türkülerle karşılık veren Kaymakam Okumuş "Öğretmenler gününde geleceğimizin ufkunu aydınlatacak olan öğretmenlerimize kendimizden bir emek katarak hazırlamak için çalıştığımız bu programa katıldığınız için sizlere teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun” dedi.