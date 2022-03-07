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Türkiye’nin olimpiyat madalyasını kazanan ilk kadın sporcusu Manisa’da

Türkiye’nin olimpiyat oyunlarında madalya kazanan ilk kadın sporcusu ve Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurulu Üyesi Hülya Şenyurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve beraberindeki heyet ile birlikte Manisa Valiliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

MANİSA 07.03.2022, 20:07
Türkiye’nin olimpiyat madalyasını kazanan ilk kadın sporcusu Manisa’da

Türkiye’nin olimpiyat oyunlarında madalya kazanan ilk kadın sporcusu ve Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurulu Üyesi Hülya Şenyurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve beraberindeki heyet ile birlikte Manisa Valiliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Kadın-Spor Olimpizm Konferansına katılmak üzere Manisa’ya gelen Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Hülya Şenyurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Behçet Atlı, Türkiye Judo Federasyonu Onur Kurulu Üyesi Zafer Şişmanlar, Manisa Judo İl Temsilcisi Serhat Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Sülbiye Aksoy, Gençlik ve Spor Uzmanı Hülya Demiralaybaş ve Manisa Judo Aile Birliği Üyesi Işılay Şişmanlar’dan oluşan heyet Vali Yaşar Karadeniz’e ziyarette bulundu.

1992 yılında Barcelona Olimpiyatlarında madalya kazanan ilk kadın sporcu olmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu ifade eden Şenyurt, gençlere sporun önemini ve judoyu anlatarak Türk sporuna destek olmaya çalıştığını söyledi. Şenyurt, ayrıca Manisa’nın spor alanındaki başarılarını da takdirle takip ettiğini belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk de “Bizim hedefimiz yakın zamanda 8-10 sporcuyu olimpiyatlara göndermek. Bu konuda da Manisa ciddi anlamda çalışıyor. Özellikle güreş branşında Manisa Türkiye’de uzun yıllardır söz sahibi. Bir olimpiyat eksikliğimiz var inşallah onu da tamamlayacağız” diye konuştu.

Manisa’nın spor alanında alt yapısının fazlasıyla mevcut olduğunu ifade eden Vali Karadeniz ise “Manisa başarılı sporcularımızın yetiştiği bir İl, disiplinli bir çalışma ile olimpiyatlarda da başarı elde edeceğimize inanıyorum. Kadınlar Günü münasebetiyle İlimizde gerçekleştireceğiniz bu etkinliğin de Manisa’da yeni yetişecek kadın sporcularımıza güzel bir örnek olmasını ve sizleri örnek alan gençlerimizden şampiyonlar yetişmesine vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Vali Karadeniz, misafirlerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Manisa Büyükşehir’e ziyaret

Şenyurt ve beraberindeki heyet daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Engin Altun, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Türkiye Judo Federasyonu (TJF) Onur Kurulu Üyesi Zafer Şişmanlar, TJF Uluslararası Judo Hakemi Hülya Demiralay Baş, TJF Yönetim Kurulu Üyesi Behçet Atlı, TJF Manisa İl Temsilcisi Serhat Demir, Manisa Judo Aile Birliği Başkanı Işılay Şişmanlar, Judo Aile Birliği üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Koordinatörü Alparslan Kaya ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı antrenörleri Şenyurt’un ziyaretinde yer aldı. Ziyarette konuşan Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Manisa’da düzenlenecek olan konferansa katılarak konuşma yapacak olan Şenyurt’u ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, teşekkür etti. Manisa’dan gelen davetin kendisini onure ettiğini belirten Hülya Şenyurt’ta mutluluğunu dile getirdi. Hediyeleşme töreni ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program noktalandı.

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