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Türkiye’nin kuaförleri Manisa’da buluştu

Manisalı kuaförler, kuaför Adem Şahin tarafından organize edilen organizasyonda buluştu. Türkiye’nin ünlü kuaförlerinin muhteşem bir gece yaşattığı organizasyonda sahnede yapılan saç şovları büyük alkış aldı.

MANİSA 19.09.2021, 11:55
Türkiye’nin kuaförleri Manisa’da buluştu

Manisalı kuaförler, kuaför Adem Şahin tarafından organize edilen organizasyonda buluştu. Türkiye’nin ünlü kuaförlerinin muhteşem bir gece yaşattığı organizasyonda sahnede yapılan saç şovları büyük alkış aldı.

Kuaför Adem Şahin tarafından organize edilen organizasyonda Türkiye’nin ünlü isimleri Manisa’daki kuaförlere muhteşem bir gece yaşattı. Türkiye’nin bir çok ilinden gelen kuaförler sahnede yaptıkları saç şovlarıyla Manisalı kuaförler tarafından büyük alkış aldı. Kuaför Adem Şahin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bir çok ilinden gelen ünlü kuaförlere ve Manisalı tüm kuaförlere ve bu organizasyona destek veren sponsorlara ve hediyeleri için teşekkür etti. Şahin, "Bu ilk organizasyonumuz ama bundan sonra daha bir çok organizasyon yapacağız. Umarım bu gece herkes mutlu ayrılmıştır. Ben bizleri kırmayıp Türkiye’nin çeşitli illerinden buraya gelen tüm onur konuklarına ve şov ekiplerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu gecede bir kusurumuz olduysa hepsinden özür dilerim." dedi.

Yaklaşık 700 kişinin katıldığı organizasyonda gece sonunda 68 kişiye çekilişle bir çok hediye verilirken, tüm katılımcılara da çeşitli hediyeler takdim edildi.

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