Türkiye’nin kuaförleri Ebrar bebek için yarışacak

Manisa’nın Akhisar ilçesinde SMA Tip1 hastası olan bir buçuk yaşındaki Ebrar Aktürk’ün valilik onaylı kampanyasına destek olmak için kuaförler 6 farklı dalda yarışacak. Toplanan tüm gelirin kampanyaya aktarılacağı etkinlik 12 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

Akhisar’da SMA Tip1 hastası olan Ebrar Aktürk’ün yaklaşık 2 milyon dolarlık tedavi masrafı için bir çok etkinlik ve organizasyon yapılırken, yeni bir organizasyon için bu kez de kuaförler elini taşın altına koydu. İbrahim Can Andur ve Gürcan Balcı organizatörlüğünde 12 Mart Pazar günü Akhisar Bülent Ciğeroğlu Kültür Merkezinde 6 dalda (Erkek makina kesim-erkek makas kesim-bayan kesim-salon topuz-türban tasarım-makyaj) düzenlenecek olan Türkiye çaplı yarışmada alanında Türkiye’de ses getirmiş olan jüri heyeti tarafından Türkiye’nin en iyisi seçilecek ve toplanan tüm gelir Ebrar Aktürk’ün valilik onaylı kampanyasına aktarılacak.