İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı için Manisa’ya gelen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu üyeleri Manisa’da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı için Manisa’ya gelen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu İkinci Başkanı Av. Alişan Tiryaki, Kurul Üyeleri Dilek Ertürk, Dr. Burhan Erkuş, Mehmet Emin Genç ve İsmail Ayaz’dan oluşan heyet Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti.

Vali Karadeniz’e ziyaret

İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı için Manisa’ya gelen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 2’nci Başkanı Av. Alişan Tiryaki, Kurul Üyeleri Dilek Ertürk, Dr. Burhan Erkuş, Mehmet Emin Genç ve İsmail Ayaz’dan oluşan heyet Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 2’nci Başkanı Av. Alişan Tiryaki, insan hakları sorunlarını tartışmak ve insan hakları konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak üzere Manisa’ya geldiklerini ifade ederek misafirperverliğinden dolayı Vali Karadeniz’e teşekkürlerini iletti.

Vali Karadeniz, ziyareti sebebiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 2’nci Başkanı Av. Alişan Tiryaki ve beraberindeki heyete teşekkür ederek Manisa’ya özgü ürünler hediye etti.

Başkan Ergün’e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 2’nci Başkanı Alişan Tiryaki ile Kurul Üyeleri beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı için Manisa’ya gelen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 2’nci Başkanı Alişan Tiryaki, Kurul Üyeleri Dilek Ertürk, Burhan Erkuş, Mehmet Emin Genç ve İsmail Ayaz’dan oluşan heyet, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ziyarette bulundu. İnsan hakları sorunlarını tartışmak ve görüş alışverişinde bulunmak üzere Manisa’da olduklarını ifade eden Alişan Tiryaki, kendilerini konuk etmesi nedeniyle Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti. Tiryaki ve beraberindeki heyet, Başkan Ergün’e çalışmalarında başarılar da diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, 2’nci Başkan Alişan Tiryaki ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti. Heyete Manisa ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde gerçekleştirdiği yatırım ve projeler ile ilgili bilgiler de veren Başkan Cengiz Ergün, konuklarına Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyenlerinin hazırladığı ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti.