Türk Savunma Sanayi firmalarından Rektör Ataç’a iş birliği ziyareti

Türk Savunma Sanayi’nin önde gelen firmalarına mensup bir grup heyet, MCBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (TEKNOKENT) ile gerçekleştirilecek iş birliği kapsamında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’ı ziyaret etti.

Ziyarette, MCBÜ TEKNOKENT Yönetim Kurulu üyeleri, Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri’nin Dekanları ile Rektör Danışmanları Doç. Dr. Fehmi Bardak ve Nihat Akyol da hazır bulundu.

Havacılık teknolojilerine ilişkin projeler ve bu konuda kurumlar arasında inşa edilecek iş birliklerinin görüşüldüğü, ’Üniversite ve Manisa bölgesi altyapısı nasıl geliştirilebilir?’, ’Üretim ve İnovasyona dair atılabilecek adımlar nelerdir?’ sorularının yanıt bulduğu görüşmede, savunma sanayisinin ülkenin bilim, teknoloji ve sanayisinden bağımsız düşünülemeyeceğini, teknolojinin oluşturulması ve kullanılmasına yönelik olarak üniversiteler ile kamu ve sanayi arasında iş birlikleri kurulmasının son derece önemli olduğuna vurgu yapan Rektör Ataç, Türkiye’nin savunma sanayine araştırmacı yetiştirmek ve projeler geliştirmek için Manisa Celal Bayar Üniversitesinin yüksek kapasitesi ve güçlü altyapısı ile desteğe hazır olduğuna dikkat çekti.

Karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştiği ziyarette, MCBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (TEKNOKENT)’i yerinde incelemede bulunan ekipler, TEKNOKENT ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Zafer Kalkınma Ajansı iş birliği ile hayata geçirilen, Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi Güdümlü Projesi (MASTEK) hakkında bilgi aldı.

Bölgedeki Savunma sanayi ana yüklenicilerine hizmet verebilecek özellikli bir kapasite kazandıran “MASTEK Projesi” Zafer Kalkınma Ajansı’nın desteği ile TR 33 bölgesi ve Manisa ekseninde, özellikle savunma sanayinde anten, dalga kılavuzu ve elektroniklerinin sıvı soğutma plakalarının tasarımı ve üretimi için kullanılan özel birleştirme teknolojilerini içeriyor.