Türk Sağlık Sen’den ek ödemelerle ilgili yeni girişim

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Aydın Akagündüz sendika olarak 12 Ağustos’ta ve 15 Ağustos’ta yayınlanarak yürürlüğe giren ek ödeme yönetmeliklerindeki eksiklikler ve mağdur olan bazı sağlık çalışanlarına haklarını kazandırabilmek adına düzenlemelerin iptali için Danıştay’da dava açtıklarını ve görüşmelerini Sağlık Bakanlığı ve tüm kamu idarecileri çerçevesinde sürdürdüklerini söyledi.

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Aydın Akagündüz, “12 Ağustos’ta yayınlanan Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliğinde ve 25 Ağustos’ta yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te çalışanları mağdur eden düzenlemelerin iptali için sendikamız tarafından Danıştay’da dava açılmıştır. Türk Sağlık Sen olarak hem hukuki süreci hem de bakanlıkla görüşmeleri titizlikle yürüterek çalışanların mağduriyetlerinin önüne geçmek adına tüm gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz. Açtığımız davalar düzenlemelerde yer almayan çalışanlar ve teşvik ek ödemesinden mahrum edilen tüm çalışanlarının bu mağduriyetlerinin sonlanması, taban, teşvik ve destek ödemeleri çok düşük bırakılan sağlık hizmetlerinin cefakar çalışanlarının hakkını teslim edilmesi içindir.” dedi.

“Mücadelemiz çalışanları mağdur eden düzenlemelerin yeniden değerlendirilmeye alınması içindir.” diyerek açıklamasına devam eden Akagündüz, “Sosyal devlet ilkesinin gereğini hatırlatmaya, hak edene hakkının verilmesi adına vicdanların sesi olmaya devam ederek çalışanların haklı talepleri için mücadeleyi her daim sürdüreceğiz. Taban, teşvik veya destek adı her ne olursa olsun yapılan tüm iyileştirmeler olumludur fakat çalışanlar adına makul dertlerine derman olabilecek düzenlemeler olması da bize göre bir zorunluluktur. Sağlık çalışanları için bu anlamda reformun üstüne yeni bir çağ açılmasını istiyoruz. Sorunları ve sahada görev yapan kıymetli sağlık çalışanlarımızın taleplerini tüm platformlarda genel merkezimizden şubelerimize kadar her bir teşkilat mensubumuzun gayreti ile gündeme getirme ve çözüm üretme gayretindeyiz. Eksikler tamamlansın, düşük ödemeler arttırılsın ve mutlu çalışan, mutlu Türkiye idealimize yaklaşılmasıdır gayemiz.” şeklinde konuştu.

Mücadele edenlerin her zaman kazanamayacağını ama kazananların hep mücadele edenler olduğunu bildiklerini ve bu inançla sendikacılık yaptıklarını aktaran Akagündüz açıklamasını şöyle tamamladı: “Tüm çalışanlar da Türk Sağlık Sen’in 30 yıllık şanlı mazisi boyunca çizgisinden şaşmadan sendikacılık tarihini yazdığını, hak aramanın gereğini de her daim yaptığını iyi bilirler. Ek ödemelerle ilgili de titiz bir hazırlık süreci ile davamızı açtık, görüşmelerimizi Sağlık Bakanlığı ve tüm kamu idarecileri çerçevesinde sürdürüyoruz. Çözüm olana kadar da mücadelede kararlıyız.”