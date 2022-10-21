Türk Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcıları Manisa’da temaslarda bulundu

Türk Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcıları Ümit Turhan ve Kenan Karaçam Manisa’da bir dizi ziyaretlerde bulunarak yeni üye kayıtları yaptı.

Türk Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcıları Ümit Turhan ve Kenan Karaçam, Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Aydın Akagündüz ve Yönetim Kurulunu ziyaret ettikten sonra birlikte ilk olarak Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca’yı ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerini ilettiler. Sohbet havasında gerçekleşen ve sağlık çalışanlarının sorunlarının da masaya yatırıldığı ziyaretin ardından Türk Sağlık Sen heyeti Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Leyla Arıcı ve Personel Hizmetleri Başkanı Ebru Taşık ile de birer görüşme gerçekleştirdi. Sağlık müdürlüğü çalışanlarının da ziyaret edildiği programın ardından heyet göreve yeni atanan Manisa 112 Çağrı Komuta Merkezi Müdürü Ülker Beşer Karabağ’ı ziyaret ederek ‘Hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

Manisa programı dahilinde hastanelere de ziyaretler gerçekleştirecek olan Türk Sağlık Sen Genel Başkanları Manisa’da yeni üye kayıtları da yaparak sendikal çalışmalarını yürüttü.