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Türk Kızılay’ı çocuklara yüzme öğretti
TÜRK KIZILAYI YUNUSEMRE ŞUBESİ, "ŞENLENDİRME PROJELERİ" KAPSAMINDA 9-15 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARA YAZ DÖNEMİ BOYUNCA YÜZME KURSLARINDA EĞİTİM İMKANI SAĞLADI.
MANİSA 13.10.2020, 16:12
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Türk Kızılayı Yunusemre Şubesi, "Şenlendirme Projeleri" kapsamında 9-15 yaş aralığındaki çocuklara yaz dönemi boyunca yüzme kurslarında eğitim imkanı sağladı.
Kızılay Yunusemre Şubesi, ilçedeki 9-15 yaşları arasındaki çocuklar için yaz döneminde yüzme kursu açtı. Bir ay süre ile devam eden projede çocuklar kurs eğitmenlerden yüzme dersleri alırken, pandemi sürecinin sosyal hayatlarında oluşturduğu etkileri bir nebzede olsa hem öğrenerek hem de eğlenerek atmış oldular. Çocuklara sertifikalarının ve hediyelerinin verilmesi ile proje sonlandırılırken; çocuklar, veliler ve eğitmenleri tarafından projede emeği geçen Türk Kızılay yönetim kurulu adına Belkız Çakar ve Melek Girginoğlu’na teşekkür edildi.
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