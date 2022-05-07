Türk Kızılay’dan öğrencilere ilk yardım eğitimi

Türk Kızılay Manisa Şubesi tarafından, "Trafik ve İlkyardım Haftası" çerçevesinde öğrencilere temel ilk yardım eğitimi verildi.

Şehzadeler ilçesindeki Gediz Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Türk Kızılay Manisa Şubesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Zeynep Nur Kahraman tarafından, Acil Tedavi Tanımları, Kanamalarda İlk Yardım, Sara Krizi, Zehirlenme ve Solunum yolu tıkanıklığı konularında eğitim verildi.

İlk Yardım Eğitiminde öğrencilere, solunum yolu tıkanmalarında yapılması gereken "Heimlich" manevrası da uygulamalı olarak anlatıldı.

Düzenlenen etkinlikte, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Mert Dölek tarafından, öğrencilere emniyet kemerinin önemi ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılırken, Jandarma Köpek Timleri tarafından, Narkotik köpeği ARYA ile gösteri yapıldı.

Gediz Ortaokulu Müdürü Evren Arslan, Türk Kızılay Manisa Şubesi ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine düzenlenen etkinlikten dolayı teşekkür etti.

Etkinlik sonrasında, Türk Kızılay Manisa Şubesi ve Jandarma ekipleri tarafından öğrencilere yapboz ve boyama kitabı dağıtıldı.