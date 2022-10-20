Türk Kızılay’dan Manisa’da İstiklal İlkokuluna kütüphane

Manisa’nın Şehzadeler İlçesinde, Türk Kızılay tarafından yaptırılan kütüphane için açılış töreni düzenlendi.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı tarafından hayırsever desteğiyle, İstiklal İlkokuluna kütüphane yaptırıldı. Saygı duruşunda bulunması ve istiklal marşı okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını yapan İstiklal İlkokulu Müdürü Gürsel Saka, okullarına kazandırılan kütüphane dolayısıyla Türk Kızılay ve hayırseverlere teşekkür etti.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Atilla Efendioğlu ise yaptığı konuşmada, Kızılay olarak bir çok okula çeşitli desteklerde bulunduklarını söyledi. Türk Kızılay Anaokulunun Manisa’da bu yıl eğitim öğretim faaliyetine başladığını bildiren Efendioğlu, "Bugün burada hayırsever ailemizin desteği ile İstiklal İlkokuluna kazandırılan kütüphanenin açılış töreninin gerçekleştiriyoruz. Kızılay’ımıza destek olan, katkı sunan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Türk Kızılay olarak her yerde olmaya devam edeceğiz." dedi.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da yaptığı konuşmasının ardından, Türk Kızılay Manisa İl Başkanı Atilla Efendioğlu’na, eğitim öğretime verdikleri destek nedeniyle teşekkür plaketi verdi.

Açılış töreninde, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı ekipleri ve gönüllüleri tarafından okul öğrencileri ile vatandaşlara Kızılay maden suyu, limonata, su ve bisküvi ikramında bulunuldu.

Törene, Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi Selman Keresteci, Türk Kızılay Manisa İl Başkanı Atilla Efendioğlu, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Türk Kızılay Manisa İl Müdür Murat Köseler, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.