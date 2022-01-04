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Türk Kızılay’dan Manisa’da 1500 öğrenciye bot yardımı

Türk Kızılay Manisa Şubesi İl genelinde ihtiyaç sahibi 1500 öğrenciye soğuk kış şartlarından mağduriyet yaşamamaları için bot yardımında bulunacak.

MANİSA 04.01.2022, 16:57
Türk Kızılay’dan Manisa’da 1500 öğrenciye bot yardımı

Türk Kızılay Manisa Şubesi İl genelinde ihtiyaç sahibi 1500 öğrenciye soğuk kış şartlarından mağduriyet yaşamamaları için bot yardımında bulunacak.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kent genelinde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 1500 öğrenciye, hayırseverler desteği ile alınan botlar teslim edilecek.

Türk Kızılay Manisa Şubesi Başkanlığı Gönüllü Merkezinde yapılan tanıtım toplantısında konuşan, Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, Türk Kızılay olarak Manisa’da 24 derslikli bir okulun yapımına büyük katkı sunduklarını, bir anaokulunun yapımına ise aracılık ettiklerini belirterek, eğitime sınırsız destek sunduklarını söyledi.

Hayırseverlerin desteklerini yüksek bir hassasiyetle ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade eden Keresteci, "Manisa ili genelinde kış koşullarında ihtiyaç sahibi 1500 öğrencimize bot armağan ediyoruz. Buradan hayırseverlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Hayırseverlerimiz bilmelidirler ki, kaynaklarımızı en yüksek hassasiyetle ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradan bir kez daha hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ise, Türk Kızılay Manisa Şubesinin öğrencilere ve eğitim kurumlarına her zaman destek verdiğini belirterek, "Bugün burada Türk Kızılay aracılığı ile 1500 ihtiyaç sahibi öğrencimize botlarını ulaştıracağız. Katkılarından dolayı Türk Kızılay’a, Türk Kızılay Başkanı Selman Keresteci ve hayırseverlerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de yaptığı konuşmada, Türk Kızılay’ın hem afet zamanların hem de ülkemizin yaşadığı zor zamanlarda önemli bir görev üstlendiğini belirterek, kuruluş amacına uygun olarak en iyi şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Manisa’da dağıtılacak olan 1500 bot ile ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olunacağını hatırlatan Vali Karadeniz, şöyle konuştu: "Türk Kızılay Manisa Şubesi, eğitime yaptığı desteklere bir yenisini ekleyerek 1500 öğrencimize bot yardımında bulunacak. Türk Kızılay her zaman olduğu gibi hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturan güzel bir çalışmaya imza atmıştır. Bu değerli çalışmalarından dolayı Türk Kızılay Başkanı ve hayırseverlere teşekkür ediyorum. Türk Kızılay böyle desteklerle ihtiyaç sahiplerine ulaşma gayretinde olan güzel bir kuruluş. Bu gayretin güzel bir örneğini bugün burada görüyoruz. Gönlü zengin milletimiz, bir çocuğun başka bir çocuktan daha mahrum bir şekilde eğitim almasını istemediğini için katkılarıyla destek oluyorlar. Hepsine teşekkür ederiz."

Düzenlenen toplantıya, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, Türk Kızılay Manisa Kadın Kolları Başkanı Fatma Nuran Nüfusçu, Türk Kızılay Manisa İl Müdürü Murat Köseler, Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal ve Türk Kızılay Manisa Şube Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri katıldı.

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