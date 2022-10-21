Türk Kızılay Manisa’dan şehitler için çorba hayrı

Manisa’nın merkez ilçelerinden Şehzadeler’deki Manolya Meydanında düzenlenen çorba hayrı, şehit düşen işçiler için Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Şehitler için edilen duanın ardından, Türk Kızılay Mobil İkram aracından vatandaşlara çorba ikram edildi. Türk Kızılay Manisa İl Başkanı Atilla Efendioğlu yaptığı açıklamada, Amasra’da meydana gelen patlama sonrasında 41 şehidin acısıyla derin üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan patlama sonrasında, Türk Kızılay ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini ve güçlü organizasyon yapısıyla görevli ve vatandaşlara hizmet ettiğini dile getiren Efendioğlu, "Maden patlaması yaşandığı andan itibaren ekip ve gönüllülerimiz bölgede ciddi bir çalışma yürüttü. Yapılan tüm kurtarma çalışmalarına rağmen 41 işçi kardeşimiz şehit oldu. Türk Kızılay Manisa İl Başkanlığı olarak bizde bugün şehitlerimizi anmak, yapılan hayrı ruhlarına hediye etmek için bu programı düzenledik. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun" dedi.

Programa, Türk Kızılay Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Yonca Öztaş, Türk Kızılay Manisa İl Müdürü Murat Köseler, Kızılay yöneticileri, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı.