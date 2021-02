Türk Kızılay Manisa ve Demirci Gönüllü Merkezi açıldı

Türk Kızılayı, Manisa, Manisa’nın Demirci ilçesi, Şırnak’ın Cizre ilçesi, Diyarbakır, Kütahya ve Elazığ’da eş zamanlı gönüllü merkezi açtı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın katılımıyla Şırnak’ın Cizre ilçesinde toplu olarak gerçekleştirilen gönüllü merkezleri açılışlarında Manisa’da merkezde ve Demirci ilçesinde 2 gönüllü merkezi açıldı.

Türk Kızılay Manisa Gönüllü Merkezi açılışına Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, Manisa Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, Türk Kızılay Şehzadeler Şube Başkanı Akif Özer, Türk Kızılay Yunusemre Şube Başkanı Serdar Sevim ve gönüllüler katıldı.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, "Bugün açtığımız gönüllü merkezimiz Manisa şubesi hizmet binası içerisinde 100 metrekarelik bir alan. Tabi destekleyici metrekareler ve fonksiyonlarımız var. Aynı anda 35 kişiye hizmet verebileceği bir salon olarak tasarlandı. Bu salonun 7’den 70’e her türlü yaş grubunun faaliyetlerinin yapabileceği dizayn edip donanımlandırdık. Bunun içerisinde etütler, el sanatları, sosyal aktiviteleri gerçekleştirebilecek şekilde hazırlandı. İlerleyen günlerde yüzde 100 olarak kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Bu alanlar tüm Manisalıların rahatlıkla kullanabileceği açık alanlar. Herhangi bir yaş grubu yok. Faaliyet yapmak isteyen, yapmak istedikleri faaliyetlerde bizden destek almak isteyen herkes bizden destek görebilirler. Kurduğumuz alanı kullandırtabiliriz, materyal desteği verebiliriz, projeyi üretsinler bizden her türlü kaynağı istesinler. Bizim zaten faaliyette olan etkinliklerimiz olur onlara a dahil olabilirler. Bununla ilgili olan şubede de görevli arkadaşlarımıza ulaşmaları yeterli. Bu gönüllü merkezlerimizin somut olanı gönüllü merkez salonumuz. Bunun bir de sosyal mecra üzerinde açtığımız gönüllüol.org var. Bu işin tepe noktası. Her yaş grubundan tüm Manisalıları üye olmaya davet ediyoruz. Mutlaka kendilerini çekecek, algılarını açacak, kendilerinden bir parçayı, bir çalışmayı orada göreceklerine inanıyoruz. Gönüllüol.org bu işin bir çatısıdır. Manisalılardan mutlaka ziyarete etmelerini gönüllü kaydı oluşturmalarını istiyorum” dedi.