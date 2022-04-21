Türk Kızılay Manisa Şubesinden çocuklara 23 Nisan hediyesi

Türk Kızılay Manisa Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde kent genelinde bulunan ihtiyaç sahibi çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 600 çocuğa Türk Kızılay Manisa Şubesi ve gönüllüler tarafından oyuncaklar ve kek, çikolata, çubuk kraker ile bisküvi hediye etti.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını neşeyle, onurla kutlamanın bütün çocukların hakkı olduğunu söyledi.

Kötü gün dostu Türk Kızılay’ın; rengârenk çocuk sesleri ile şenlenmiş bu çok özel günde hiçbir çocuğun burukluk yaşamasını istemediklerini belirten Efendioğlu, "Türk Kızılay Manisa şubesi olarak kentimizde bulunan 600 çocuğumuza içinde kek, bisküvi, çubuk kraker, gofret ve oyuncak bulunan kutular hediye ettik. Onların yüzündeki tebessüm bundan sonra yapacağımız çalışmalar için motivasyon sebebimiz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocuklarımızın bayramını kutluyor, sağlıklı günler diliyorum." dedi.