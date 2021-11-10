Türk Kızılay Manisa Şubesi’nden bağışçısına teşekkür belgesi

Manisa’da, Türk Kızılay’a ikram aracı bağışında bulunan bağışçıya düzenlenen törenle teşekkür belgesi verildi.

Manisa’nın Soma ilçesinde yaşayan Münire Arslan, hayatını kaybeden oğlu Orhan Arslan adına Türk Kızılay’a ikram aracı bağışladı. Soma İlçesi Ulu Camii bahçesinde düzenlenen törende, bağış yapılan ikram aracı ile vatandaşlara etli pilav, turşu, irmik helvası ve çay ikramında bulunuldu. Merhum Orhan Arslan adına annesi Münire Arslan tarafından yapılan bağış için, Türk Kızılay Manisa Şubesi tarafından hazırlanan teşekkür belgesi, Başkan Selman Keresteci tarafından verildi.

Türk Kızılay Manisa Şubesi Başkanı Selman Keresteci, törende yaptığı konuşmada, Hayırsever Münire Arslan’ın ikram aracını vefat eden oğlu Orhan Arslan adına Türk Kızılay Manisa Şubesine bağışladığını söyledi.

İkram aracının ilk etkinliği olduğunu ve ilk hayrından yine Münire Arslan tarafından yapıldığı belirten Keresteci, "Türk Kızılay kurulduğu günden bu zamana kadar hayırseverlerin desteği ile güçlenen bir dernek. Bugün de bağışçımız Münire Arslan, vefat eden oğlunun adına ikram aracını Türk Kızılay’ına bağışladı. İkram aracımızın ilk hayrını Münire hanım yapmak istedi ve bu vesile ile bugün Soma’dayız. Aracımız Türk Kızılay’ın emrinde olacak ve bölgedeki olası ihtiyaç hallerinde halkımıza hizmet edecek. Hayırsever Münire Arslan hanımefendi ve ailesine, Türk Kızılay Manisa şubesi olarak şükranlarımı sunuyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. İnşallah bu aracımızı iyi günlerde kullanmak nasip olur" dedi.

Törene, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Türk Kızılay Soma Şube Başkanı Aziz Günal, Kızılay Gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.