Türk Kızılay Manisa Kadın teşkilatından ’Dünya Yürüyüş Günü’ etkinliği

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı Kadın Teşkilatı tarafından, sağlıklı yaşama dikkat çekip farkındalık uyandırmak için "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Yunusemre İlçesi Atatürk Kent Park’ta bir araya gelen, Türk Kızılay Manisa Kadın Teşkilatı ve gönüllüler, park içerisinde yürüyüş yaptı. Etkinlikte katılan kadınlar, ’Sağlığa yürüyoruz’ pankartı taşıyarak vatandaşları yürüyüş yapmaya davet etti. Yürüyüş sonrasında etkinliğe katılanlara, Türk Kızılay ikram aracından çeşitli ikramlıklar dağıtıldı.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Atilla Efendioğlu, Dünya Yürüyüş Günü’nde, Manisa’da bulunan Kızılay şube ve temsilciliklerinin desteği ile Manisa Kızılay Kadın teşkilatının bu etkinliği düzenlediğini söyledi. Hareketli ve sağlıklı yaşam için düzenlenen etkinliğin amacına ulaştığını belirten Efendioğlu, şunları söyledi: "Türk Kızılay Genel Merkezinin öncülüğünde tüm Türkiye’de yürüyüş etkinliği eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Kızılaycı kadınlarımız ve gönüllülerimizle güzel bir etkinlik oldu. Sağlıklı ve hareketli bir yaşama dikkat çekmek için hazırladığımız etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ediyoruz."

Düzenlenen etkinliğe, Türk Kızılay Manisa İl Kadın Teşkilatı Başkanı Yonca Öztaş, Kızılay ilçe kadın teşkilatları ve gönüllüler katıldı.