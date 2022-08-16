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Türk Kızılay Manisa Başkanlığı aşure dağıttı

Türk Kızılay Manisa Şubesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı.

MANİSA 16.08.2022, 19:01
Türk Kızılay Manisa Başkanlığı aşure dağıttı

Türk Kızılay Manisa Şubesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı.

Şehzadeler ilçesi Manolya Meydanı’nda kurulan stantta, Türk Kızılay Manisa Şubesi ekipleri tarafından hazırlanan yaklaşık 2 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu, Türk Kızılay’ın her zaman aktif ve sahada olduğunu belirterek, sadece zor zamanlarda değil, birlik ve beraberliğimşze katkı sunacak her alanda hizmete hazır olduklarını söyledi.

Hayırseverlere teşekkür eden Efendioğlu, Türk Kızılay’ın gece gündüz demeden her an her koşulda milletin hizmetinde olduğunu söyledi.

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