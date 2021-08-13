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Turgutluspor’un yapımı devam eden stadını incelediler

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Turgutluspor Kulüp Başkanı Taner Kestaneci, yapımı devam eden statta incelemelerde bulundu.

MANİSA 13.08.2021, 10:57
Turgutluspor’un yapımı devam eden stadını incelediler

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Turgutluspor Kulüp Başkanı Taner Kestaneci, yapımı devam eden statta incelemelerde bulundu.

Spora ve sporcuya verdiği destekle adından sıkça söz ettiren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutluspor Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ve yönetici İsmail Aydın, yapımı devam eden 12 bin 500 kapasiteli yeni statta incelemelerde bulundu. Ziyaret hakkında kısa bir açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutluspor Kulüp Başkanımız Taner Kestaneci ile birlikte yapımı devam eden yeni stadımızı ziyaret ederek devam çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi aldık. Her şey yolunda gidiyor. En kısa zamanda, Turgutlu halkımızın yeni stadımızla buluşması için çalışıyoruz.” dedi.
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