Turgutluspor’dan kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek

Manisa’nın TFF 3. Lig 2. Grup temsilcilerinden Turgutluspor bugün gerçekleştirdiği idmanın ardından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününe destek verdi.

Pazar günü deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile karşılaşacak olan Turgutluspor gerçekleştirdiği antrenman sonrasında verdikleri poz ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününe destek verdi.

Kırımızı siyahlılar 27 Kasım Pazar günü saat 14:00’da Başpınar 17 Ağustos Stadı’nda konuk olacağı Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı çalışma ile devam etti. Hava muhalefetinden dolayı 7 Eylül Spor Salonunda çalışan Turgutluspor yarın sabah İzmir’den havayolu ile Ankara’ya oradan da karayolu ile Kırıkkale’ye geçerek kamp yapacağı otelde maç saatini bekleyecek.