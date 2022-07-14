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Turgutluspor’da yeni sezon hazırlıkları başladı

Yeni sezona teknik direktörü Sadun Hoşbay ile oldukça iddialı başlayacak olan TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başladı.

MANİSA 14.07.2022, 12:14
Turgutluspor’da yeni sezon hazırlıkları başladı

Yeni sezona teknik direktörü Sadun Hoşbay ile oldukça iddialı başlayacak olan TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, yeni sezon hazırlıklarına Irlamaz Tesislerinde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Antrenman öncesi adaklık koç kesilirken yeni sezonunun sakatlıklardan uzak ve başarılarla dolu geçmesi temenni edildi.

Takımın yeni Teknik Direktörü Sadun Hoşbay yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Turgutluspor hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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