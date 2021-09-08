Turgutluspor’da çifte imza

MANİSA (İHA) – TFF 2. Lig takımlarından Turgutluspor, Kasımpaşa’dan Berk Çetin ve Almanya Wuppertaler SV takımından orta saha oyuncusu Burak Osman Gençal’ı kadrosuna kattı.

Turgutluspor, Kasımpaşa’da forma giyen 21 yaşındaki sol bek Berk Çetin’le 1 yıl kiralık ve Almanya Wuppertaler SV takımından 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Osman Gençal ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Her iki futbolcu Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ile bir araya gelerek, resmi sözleşmeye imza attı. İmza sonrası konuşan Berk Çetin, “Burada olduğum için çok mutluyum. Hedefleri olan bir camiaya geldim. Takımımın başarısına katkıda bulunmak için canla başla mücadele edip, bana güvenen insanları mutlu etmek için elimden geleni yapacağım” dedi.

Orta saha oyuncusu Burak Osman Gençal ise “Hedefleri olan bir camiaya geldim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takım arkadaşlarım ile tanıştım. Hepsi sıcak kanlı ve cana yakın insanlar. Doğru bir karar verdiğimi bir kez daha anladım. Burada olmaktan ve bu takımın bir parçası olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum. En kısa sürede çalışıp hocamdan formayı almak için canla başla çalışacağım” diye konuştu.

Berk Çetin ve Burak Osman Gençal’ı kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Kulüp Başkanı Taner Kestaneci, “Hem Berk hem de Burak genç ve tecrübeli oyuncular. İki oyuncu ile gücümüze güç kattık. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.