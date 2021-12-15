Turgutluspor’a altyapıdan oyuncu takviyesi

Turgutluspor U19 takımında forma giyen Süleyman Faruk Direk, A Takım kadrosuna alınarak antrenmanlarına başladı.

Altyapısından çıkardığı oyuncularla adından söz ettiren Turgutluspor, yeni yıldızları Türk futboluna armağan etmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sezon başından bu yana altyapısından A takım bünyesine kazandırdığı oyuncularla dikkat çeken kulübümüzde, U19 takımında forma giyen ve sergilediği performansla dikkat çeken Süleyman Faruk Direk’i A takım bünyesine aldı. A takımımız ile antrenmanlara çıkan genç oyuncu, teknik ekip tarafından takip edilecek. Altyapı konusunda ince eleyip sık dokuduklarını ve altyapı konusunda oldukça iyi bir kulüp olduklarını bildiren Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan, "A Takım antrenmanlarına dahil ettiğimiz Süleyman Faruk Direk, son haftalarda U19 takımımızda sergilediği performansla dikkat çekti. Bir yandan ligde üst sıralar için yarışıyor bir yandan da geleceğimizi garanti altına almak istiyoruz. Geçmişte olduğu gibi Turgutluspor önümüzdeki yıllarda da alt yapısından yetiştirdiği oyuncularla Türk futboluna damga vuracaktır. Alt yapı bizim geleceğimiz prensibiyle gençlere de yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.