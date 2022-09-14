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Turgutluspor Ziraat Türkiye Kupası’na penaltı atışlarında veda etti

Turgutluspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Kuşadasıspor’a penaltılarda 5-3 mağlup olarak elendi.

MANİSA 14.09.2022, 19:27
Turgutluspor Ziraat Türkiye Kupası’na penaltı atışlarında veda etti

Turgutluspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Kuşadasıspor’a penaltılarda 5-3 mağlup olarak elendi.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta yer alan iki Ege temsilcisi Turgutluspor ile Kuşadasıspor Ziraat Türkiye Kupası 1.Eleme Turu maçında Turgutlu’da karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 berabere tamamlandı. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca penaltılara gidildi. Penaltı atışlarında Turgutluspor’u 5-3 mağlup eden Kuşadasıspor Ziraat Türkiye Kupasında turu geçen taraf oldu.

Stat: 7 Eylül

Hakemler: Levent Balcı xx, Mustafa Burak Dilitatlı xx, Atakan Tutan xx.

Turgutluspor: Mahmut xx, Koray xx, Muhammed xx (Hakkı dk. 71 x), Serhat x (Emirhan Gürler dk. 61 xx), Zeki x (Ahmet dk.61 xx), Emirhan Özyaşar x (Berkant dk.46 x), Mert Ali x, Onur xx, Berkay xx, Mert xx, Noyan xx (Tolga dk.61 x)

Kuşadasıspor: Mehmet xxx, Türker xx (Atakan dk.62 xx), Berkay x (Metin dk.46 xx), Can xxx, Ali xx, Emirhan xx (Hamit dk. 90+1 xx), Muhammet xx (Doğukan dk. 87x), Süleyman xxx, Emircan xx (Altay dk.74 xx), Emir x (Hasan dk.46 xx), Ferhat xxx

Goller: Noyan Öz (dk.42) (Turgutluspor), Süleyman Okçu (dk.55) (Kuşadasıspor)

Sarı kartlar: Muhammed, Berkay, Ahmet (Turgutluspor), Türker, Ferhat, Atakan, Altay (Kuşadasıspor)

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