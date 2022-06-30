Son Dakika
19. Akdeniz Oyunları’nda Neslihan Yiğit, badminton branşında İspanyol rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı.
EPDK’dan yapılan açıklamada, elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan Temmuz ayında zam yapılmadığı bildirildi.
Turgutluspor Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı yapıldı
TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor’un geçtiğimiz gün yapılan Olağan Genel Kurulunda seçimi kazanan Bülent Daşkan’ın Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı.
MANİSA 30.06.2022, 12:16
TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor’un geçtiğimiz gün yapılan Olağan Genel Kurulunda seçimi kazanan Bülent Daşkan’ın Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Turgutluspor’un seçilen yeni yönetim kurulu dün tesislerde yapılan toplantıyla görev dağılımı gerçekleştirdi. Başkan Bülent Daşkan ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda oluşan görev dağılımı şu şekilde oluştu: “Başkan: Bülent Daşkan, Mali ve Hukuk İşleri Sorumlusu -Asbaşkan: Cüneyt Bulman, Basından Sorumlu Asbaşkan: Tarık Kayabaş, Genel Sekreter: Şükrü Eğilmez, Futbol Şube Sorumlusu: Hasan Eğilmez, Muhasip: Ali Hikmet Nasuhoğlu, Tesis Sorumlusu: İbrahim Gökdere, Taraftar Sorumlusu: Kadir Şakar, Altyapı Sorumlusu: Burhan Gündüz.”