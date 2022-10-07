Turgutluspor Darıca deplasmanında

Cumartesi günü deplasmanda Darıca Gençlerbirliği A.Ş. ile karşılaşacak olan Manisa temsilcisi Turgutluspor hazırlıklarını tamamlayarak Kocaeli’ye gitti.

TFF 3. Lig’in 6. haftasında 8 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’da Darıca Gençlerbirliği ile Turgutluspor arasında Darıca 15 Temmuz Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmayı Rize Bölgesi hakemi Sinan Dereci yönetecek. Dereci’nin yardımcılıklarını Mustafa Zıvalı ve Miraç Berk Kölemen yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Ümit Gürsoy.